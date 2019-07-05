Сколько зарабатывают украинцы в Польше: Исследование

Люди, знающие польский язык, могут заработать больше.

Украинцы стали реже ездить на заработки в Польше. Более того, лишь 6% граждан готовы работать в Польше на минимальную ставку. Больше всего украинцам удается зарабатывать в промышленной сфере, если у них есть вид на жительство. Об этом сказано в исследовании Центра восточноевропейских исследований Варшавского университета, пишет Экономическая правда.

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80% опрошенных украинцев рассказали, что едут в Польшу работать из-за более высоких зарплат. Около 61% респондентов заявили, что при первой поездке в Польшу готовы работать на13 злотых (90 грн) в час. Украинцы, которые ездят на заработки постоянно, говорят, что получают более 15 злотых (105 грн) в час.

80% опрошенных украинцев рассказали, что едут в Польшу работать из-за более высоких зарплат Экономическая правда

Меньше всех получают мигранты, которые только недавно приехали в Польшу и работают там от 3 до 6 месяцев. Они получают менее 90 грн в час.

Те же мигранты, которым удалось получить вид на жительство, зарабатывают больше 15 злотых (105 грн) в час.

10% украинцев, получающих минимальную ставку в Польше не знают языка. В то же время, около 51% граждан Украины, которые свободно разговаривают на польском, зарабатывают больше 15 злотых (105 грн) в час.

Больше всего украинцам удается зарабатывать тем, у кого есть вид на жительство Экономическая правда

Напомним, Украина и Литва начинают сотрудничество в сфере трудовой миграции.

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