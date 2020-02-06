Украина и Литва начинают сотрудничество в сфере трудовой миграции

ВР ратифицировала соглашение, которые подписали представители правительства двух стран.

Украина и Литва начинают сотрудничать в сфере трудовой миграции. Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение правительствами двух стран. между Кабинетом министров Украины и правительством Литвы о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Читай также: Польша повысила минимальные зарплаты: Как это скажется на украинцах

Новое соглашение нацелено на обеспечение защиты украинцев, которые работают в Литве. Также речь идет о защите и литовцев, которые живут и работают в нашей стране.

Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram