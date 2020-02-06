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Украина и Литва начинают сотрудничество в сфере трудовой миграции

Комментариев: 3
ВР ратифицировала соглашение, которые подписали представители правительства двух стран.
Новое соглашение нацелено на обеспечение защиты украинцев и литовцев
Новое соглашение нацелено на обеспечение защиты украинцев и литовцев
depositphotos.com

Украина и Литва начинают сотрудничать в сфере трудовой миграции. Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение правительствами двух стран. между Кабинетом министров Украины и правительством Литвы о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Новое соглашение нацелено на обеспечение защиты украинцев, которые работают в Литве. Также речь идет о защите и литовцев, которые живут и работают в нашей стране.

Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.

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Теги: Украина, Литва, Трудовая миграция
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  06.02.2020, 13:42
Оценка:  -1
гость
нищие с нищими
гость  (аноним)  06.02.2020, 13:24
Оценка:  0
гость
Все кошерно - шпроты в Бельгии и Германии батрачат, а лохлы у шпрот в 5 раз дешевле... Ну а НА Украине шпротины поштучно и то в правительстве.
птицелов    06.02.2020, 13:51
Оценка:  0
птицелов
а как там на русской жоп еее...узких много в мацкве?)))
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