Украина и Литва начинают сотрудничество в сфере трудовой миграции
ВР ратифицировала соглашение, которые подписали представители правительства двух стран.
Украина и Литва начинают сотрудничать в сфере трудовой миграции. Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение правительствами двух стран. между Кабинетом министров Украины и правительством Литвы о трудоустройстве и сотрудничестве в сфере трудовой миграции. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Читай также: Польша повысила минимальные зарплаты: Как это скажется на украинцах
Новое соглашение нацелено на обеспечение защиты украинцев, которые работают в Литве. Также речь идет о защите и литовцев, которые живут и работают в нашей стране.
Напомним, эксперты назвали тренды на рынке труда в 2020 году.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил