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Как купить машину в США и не попасть на мошенников

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Существует несколько правил, которые следует выполнять, если планируете купить автомобиль за границей.
Украинцы стали чаще покупать машины за границей
Украинцы стали чаще покупать машины за границей
depositphotos.com

Украинцы стали чаще покупать машины за границей, чем в Украине. Речь идет не только о европейских странах, но и о США. В то же время, на сайтах очень часто орудуют мошенники. Как купить машину за границей и не попасть на злоумышленников, сообщает ТСН.

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Случаи обмана на просторах Интернета — не редкость. Обманутые украинцы рассказывают, что потеряли десятки тысяч долларов, пытаясь приобрети машину в США.

Существует несколько правил, которые следует выполнять, если планируете купить автомобиль за границей:

Не расплачивайтесь наличными за покупку на аукционах

Обращайтесь к нотариусу и у него подписывайте договор

Найдите покупателей, которые приобретали товар у покупателя. Послушайте отзывы.

В США есть три аукциона, самый популярный “Копарт“. Но стоит быть внимательным, поскольку там продают самые разные машины, как целые, так и битые.

Перед покупкой автомобиль следует проверить, например, используя платный сервис Карфакс. Там вы найдете историю всех авто в США.

Если сами за машиной ехать не планируете, то можно нанять человека, который посмотрит и сделает фото вашей будущей покупки.

Если решили купить машину, побывавшую в ДТП, то нужно быть готовым к ремонту в Украине. Нужно будет искать соответствующие запчасти.

Напомним, названы самые популярные б/у автомобили в Украине.

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Теги: автомобиль, покупка автомобиля в США
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