Как купить машину в США и не попасть на мошенников

Существует несколько правил, которые следует выполнять, если планируете купить автомобиль за границей.

Украинцы стали чаще покупать машины за границей, чем в Украине. Речь идет не только о европейских странах, но и о США. В то же время, на сайтах очень часто орудуют мошенники. Как купить машину за границей и не попасть на злоумышленников, сообщает ТСН.

Читай также: Новые авто до 300 тысяч гривен в Украине: Что можно купить в 2020 году

Случаи обмана на просторах Интернета — не редкость. Обманутые украинцы рассказывают, что потеряли десятки тысяч долларов, пытаясь приобрети машину в США.

Существует несколько правил, которые следует выполнять, если планируете купить автомобиль за границей:

Не расплачивайтесь наличными за покупку на аукционах

Обращайтесь к нотариусу и у него подписывайте договор

Найдите покупателей, которые приобретали товар у покупателя. Послушайте отзывы.

В США есть три аукциона, самый популярный “Копарт“. Но стоит быть внимательным, поскольку там продают самые разные машины, как целые, так и битые.

Перед покупкой автомобиль следует проверить, например, используя платный сервис Карфакс. Там вы найдете историю всех авто в США.

Если сами за машиной ехать не планируете, то можно нанять человека, который посмотрит и сделает фото вашей будущей покупки.

Если решили купить машину, побывавшую в ДТП, то нужно быть готовым к ремонту в Украине. Нужно будет искать соответствующие запчасти.

Напомним, названы самые популярные б/у автомобили в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в

Facebook и Telegram