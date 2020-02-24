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Украинцам рассказали, как не потерять деньги, которые лежат в банке

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Следует делать вклад, сумма которого не будет превышать 200 тыс грн.
Если сумма, которую вы кладете в банк, не превышает 200 тыс грн, то вам ее компенсируют в любом случае
Если сумма, которую вы кладете в банк, не превышает 200 тыс грн, то вам ее компенсируют в любом случае
depositphotos.com

Украинцы, которые хранят деньги в банке, могут не переживать за свои вклады, даже если банк обанкротится. Об этом рассказали в Фонде гарантирования вкладов физлиц.

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В учреждении рассказали, как вкладчики могут обезопасить себя. Если сумма, которую вы кладете в банк, не превышает 200 тыс грн, то вам ее компенсируют в любом случае.

Помните, одному лицу в одном банке возмещается сумма по вкладам вместе с процентами, но в пределах предельной суммы возмещения (200 тыс. грн)“, – сказано в сообщении фонда.

Стоит отметить, что если один человек имеет в банке несколько вкладов в одном банке, то вернут лишь 200 тыс, остальная сумма будет утеряна. В то же время, если несколько вкладов размещено в разных банках, то они оба будут компенсированы.

Если один человек имеет в банке несколько вкладов в одном банке, то вернут лишь 200 тыс
Если один человек имеет в банке несколько вкладов в одном банке, то вернут лишь 200 тыс
facebook.com/fg.gov.ua

Напомним, банки продолжают снижать ставки по депозитам.

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Теги: Фонд гарантирования вкладов физлиц, вклад в банке, банк
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
Шандор    24.02.2020, 13:15
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Шандор
"если несколько вкладов размещено в разных банках, то они оба будут компенсированы"

Эй вы, трое, оба идите сюда.
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