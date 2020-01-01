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Нардепы предлагают открывать депозит на 50 тыс для всех новорожденных

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Соответствующий законопроект зарегистрировали в ВР.
Нардепы предлагают при рождении малыша открывать депозит в банке на 50 тыс грн
Нардепы предлагают при рождении малыша открывать депозит в банке на 50 тыс грн
depositphotos.com

Нардепы предлагают при рождении малыша открывать депозит в банке на 50 тыс грн. Банк родители новорожденного могут выбирать сами. Соответствующий законопроект недавно опубликовали на сайте Верховной Рады.

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Предполагается, что деньги на депозите будут накапливаться до совершеннолетия ребенка.

Также в законопроекте прописано, что если деньги ребенку понадобятся раньше, их можно снять. Речь идет об экстренных случаях: тяжелой болезни, потеря жилья в результате стихийного бедствия. Также деньги можно будет потратить на обучение ребенка.

Напомним, в Украине повышают максимальную сумму алиментов.

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Теги: рождение ребенка, социальная помощь, законопроект
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