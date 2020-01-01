В Украине повышают максимальную сумму алиментов

Речь идет о выплате алиментов, сумму которых устанавливает суд.

В Украине повысят максимальный размер алиментов, которые устанавливаются через суд. Об этом рассказали в Минсоцполитики.

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Повышение суммы будет проходить в три этапа: в январе, июле и декабре.

Максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет, которая устанавливается судом, будет такова:

с 1 января 2020 года – 17 790 гривен;

с 1 июля 2020 года – 18 590 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 19 210 гривен.

Дети в возрасте от 6 до 18 лет максимально через суд смогут получать такие суммы:

с 1 января 2020 года – 22 180 гривен;

с 1 июля 2020 года – 23 180 гривен;

с 1 декабря 2020 года – 23 950 гривен.

Речь идет о выплате алиментов, сумму которых устанавливает суд facebook.com/MLSP.gov.ua

Напомним, киевлянин одним платежом погасил 15-летний долг по алиментам.

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