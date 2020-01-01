В Украине повышают максимальную сумму алиментов
Речь идет о выплате алиментов, сумму которых устанавливает суд.
В Украине повысят максимальный размер алиментов, которые устанавливаются через суд. Об этом рассказали в Минсоцполитики.
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Повышение суммы будет проходить в три этапа: в январе, июле и декабре.
Максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет, которая устанавливается судом, будет такова:
- с 1 января 2020 года – 17 790 гривен;
- с 1 июля 2020 года – 18 590 гривен;
- с 1 декабря 2020 года – 19 210 гривен.
Дети в возрасте от 6 до 18 лет максимально через суд смогут получать такие суммы:
- с 1 января 2020 года – 22 180 гривен;
- с 1 июля 2020 года – 23 180 гривен;
- с 1 декабря 2020 года – 23 950 гривен.
Напомним, киевлянин одним платежом погасил 15-летний долг по алиментам.
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