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В Украине повышают максимальную сумму алиментов

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Речь идет о выплате алиментов, сумму которых устанавливает суд.
В Украине повысят максимальный размер алиментов
В Украине повысят максимальный размер алиментов
depositphotos.com

В Украине повысят максимальный размер алиментов, которые устанавливаются через суд. Об этом рассказали в Минсоцполитики.

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Повышение суммы будет проходить в три этапа: в январе, июле и декабре.

Максимальная сумма алиментов на ребенка до 6 лет, которая устанавливается судом, будет такова:

  • с 1 января 2020 года – 17 790 гривен;
  • с 1 июля 2020 года – 18 590 гривен;
  • с 1 декабря 2020 года – 19 210 гривен.

Дети в возрасте от 6 до 18 лет максимально через суд смогут получать такие суммы:

  • с 1 января 2020 года – 22 180 гривен;
  • с 1 июля 2020 года – 23 180 гривен;
  • с 1 декабря 2020 года – 23 950 гривен.

Речь идет о выплате алиментов, сумму которых устанавливает суд
Речь идет о выплате алиментов, сумму которых устанавливает суд
facebook.com/MLSP.gov.ua
 

Напомним, киевлянин одним платежом погасил 15-летний долг по алиментам.

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Теги: алименты, размер алиментов, выплаты на ребенка
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