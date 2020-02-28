Почти 50% украинцев заявили о росте цен на коммуналку
Около половины украинцев рассказали, что их расходы на коммунальные услуги выросли. 20% украинцев вынуждены тратить на оплату коммуналки около половины своих доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).
Читай также: Киевлянка получила платежку за отопление на 53 000 грн
31% респондентов рассказали, что тратят на оплату коммунальных услуг от 10 до 30% своего дохода. 23% украинцев выделяют на коммуналку от 30 до 50% дохода, 21% - тратит более половины от суммы дохода. И лишь 11% опрошенных граждан заявили, что 11% их дохода уходит на оплату коммуналки.
Как изменилась сумма оплаты за коммуналку в январе 2020 года по сравнению с январем 2019-го:
стала больше – 46%;
осталась на том же уровне – 25%;
стала меньше – 14%;
затруднились ответить или отказались отвечать – 15%.
Напомним, нардепы предлагают отменить двойную комиссию при оплате коммуналки.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram
Полная версия правил
Прикольно... И эти люди устами местных комнюков заявляют что живут с каждым днем все лучше стремясь к светлому еврожопскому будущему!