Почти 50% украинцев заявили о росте цен на коммуналку

31% респондентов рассказали, что тратят на оплату коммунальных услуг от 10 до 30% своего дохода.

46% заявили, что цены на коммуналку в Украине выросли depositphotos.com

Около половины украинцев рассказали, что их расходы на коммунальные услуги выросли. 20% украинцев вынуждены тратить на оплату коммуналки около половины своих доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

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31% респондентов рассказали, что тратят на оплату коммунальных услуг от 10 до 30% своего дохода. 23% украинцев выделяют на коммуналку от 30 до 50% дохода, 21% - тратит более половины от суммы дохода. И лишь 11% опрошенных граждан заявили, что 11% их дохода уходит на оплату коммуналки.

31% респондентов рассказали, что тратят на оплату коммунальных услуг от 10 до 30% своего дохода kiis.com.ua

Как изменилась сумма оплаты за коммуналку в январе 2020 года по сравнению с январем 2019-го:

стала больше – 46%;

осталась на том же уровне – 25%;

стала меньше – 14%;

затруднились ответить или отказались отвечать – 15%.

Напомним, нардепы предлагают отменить двойную комиссию при оплате коммуналки.

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