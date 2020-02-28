Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Почти 50% украинцев заявили о росте цен на коммуналку

Комментариев: 0
31% респондентов рассказали, что тратят на оплату коммунальных услуг от 10 до 30% своего дохода.
46% заявили, что цены на коммуналку в Украине выросли
46% заявили, что цены на коммуналку в Украине выросли
depositphotos.com

Около половины украинцев рассказали, что их расходы на коммунальные услуги выросли. 20% украинцев вынуждены тратить на оплату коммуналки около половины своих доходов. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Читай также: Киевлянка получила платежку за отопление на 53 000 грн

31% респондентов рассказали, что тратят на оплату коммунальных услуг от 10 до 30% своего дохода. 23% украинцев выделяют на коммуналку от 30 до 50% дохода, 21% - тратит более половины от суммы дохода. И лишь 11% опрошенных граждан заявили, что 11% их дохода уходит на оплату коммуналки.

31% респондентов рассказали, что тратят на оплату коммунальных услуг от 10 до 30% своего дохода
31% респондентов рассказали, что тратят на оплату коммунальных услуг от 10 до 30% своего дохода
kiis.com.ua

Как изменилась сумма оплаты за коммуналку в январе 2020 года по сравнению с январем 2019-го:

  • стала больше – 46%;

  • осталась на том же уровне – 25%;

  • стала меньше – 14%;

  • затруднились ответить или отказались отвечать – 15%.

Напомним, нардепы предлагают отменить двойную комиссию при оплате коммуналки.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: коммуналка, оплата коммунальных услуг, доходы украинцев
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.02.2020, 12:40
Оценка:  0
гость
23% украинцев выделяют на коммуналку от 30 до 50% дохода, 21% - тратит более половины от суммы дохода

Прикольно... И эти люди устами местных комнюков заявляют что живут с каждым днем все лучше стремясь к светлому еврожопскому будущему!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь