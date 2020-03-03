1200 грн за три года: Министр рассказала о повышении пенсий в Украине
К 2023 году украинские пенсии вырастут на 1200 грн. Дополнительно будут платить деньги для пенсионеров разных возрастных групп. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.
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Министр рассказала, что индексация пенсий стартует 1 сентября текущего года.
“Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало его на сентябрь. В среднем, за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц в 2020 году“, — сообщила министр.
Министр рассказала, что через три года украинские пенсионеры будут получать на 1200 гривен.
“Президент Владимир Зеленский, правительственная команда и депутатский корпус разработали стратегию роста пенсий. Инициатива заключается в планомерном повышении выплат — уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 гривен“, — отметила Соколовская.
Сколовская также поделилась информацией, что дополнительные суммы будут получать люди из разных возрастных категорий.
“Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц, далее — от 78 лет, еще через год — от 75 лет и так далее“, — пишет Соколовская.
Также планируется доплачивать 670 грн одиноким пенсионерам, которые старше 80 лет. Однако эту инициативу еще должен поддержать парламент.
Напомним, в Украине 83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.
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