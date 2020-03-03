Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

1200 грн за три года: Министр рассказала о повышении пенсий в Украине

Комментариев: 4
Дополнительно средства будут выделять для пенсионеров разных возрастных групп.
К 2023 году украинские пенсии вырастут на 1200 грн
К 2023 году украинские пенсии вырастут на 1200 грн
depositphotos.com

К 2023 году украинские пенсии вырастут на 1200 грн. Дополнительно будут платить деньги для пенсионеров разных возрастных групп. Об этом сообщила министр социальной политики Юлия Соколовская в Facebook.

Читай также: Повышение пенсий в Украине оказалось под угрозой

Министр рассказала, что индексация пенсий стартует 1 сентября текущего года.

“Это плановый и заложенный в бюджете перерасчет. Наше правительство запланировало его на сентябрь. В среднем, за счет индексации размер пенсии вырастет на 216 гривен в месяц в 2020 году“, — сообщила министр.

Министр рассказала, что через три года украинские пенсионеры будут получать на 1200 гривен.

“Президент Владимир Зеленский, правительственная команда и депутатский корпус разработали стратегию роста пенсий. Инициатива заключается в планомерном повышении выплат — уже к 2023 году размер средней пенсии вырастет на 1200 гривен“, — отметила Соколовская.

Сколовская также поделилась информацией, что дополнительные суммы будут получать люди из разных возрастных категорий.

“Сначала старшие люди в возрасте от 80 лет. С учетом индексации уже в этом году их пенсии в среднем вырастут на 700 гривен в месяц, далее — от 78 лет, еще через год — от 75 лет и так далее“, — пишет Соколовская.

Также планируется доплачивать 670 грн одиноким пенсионерам, которые старше 80 лет. Однако эту инициативу еще должен поддержать парламент.

Индексация пенсий стартует 1 сентября текущего года.
Индексация пенсий стартует 1 сентября текущего года.
facebook.com

Напомним, в Украине 83% пенсионеров получают пенсию ниже прожиточного минимума.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в
Facebook и Telegram            

Поделись:
Теги: повышение пенсий в украине, индексация пенсий, сколько получают пенсионеры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
FPN    03.03.2020, 12:22
Оценка:  0
FPN
А ЦЕНЫ НА ВСЁ ВЫРАСТУТ НА 10000 ГР.
гость  (аноним)  03.03.2020, 12:00
Оценка:  0
гость
БРЕХУНИ!
Светлана  (аноним)  03.03.2020, 11:59
Оценка:  0
Светлана
С учётом ежегодного подорожания продуктов, лекарств и коммуналки 1200 аж к 2023 году - это ни о чём! К 2023 году многих пенсионеров (тут ещё и коронавирус!) просто уже не будет! Есть пословица "Дорога ложка к обеду!".
В общем отстой! а не социальная политика!
Операторська    03.03.2020, 11:37
Оценка:  +1
Операторська
брехуни! чому не з 1 березня, як було раніше? нема грошей, ви тримайтесь?!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь