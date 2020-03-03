Сколько алиментов в 2019 году заплатили украинцы

Сумма алиментов в 2019 году оказалась больше, чем годом ранее.

В 2019 году Государственная исполнительная служба взыскала 6,7 млрд гривен алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

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В Минюсте отметили, что в прошлом году должники по алиментам заплатили на 2,1 млрд грн больше, чем в 2018.

Также в ведомстве рассказали, что еще полмиллиона исполнительных листов о взыскании задолженности по выплате алиментов находится на исполнении.

Напомним, киевлянин одним платежом погасил 15-летний долг по алиментам.

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