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Сколько алиментов в 2019 году заплатили украинцы

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Сумма алиментов в 2019 году оказалась больше, чем годом ранее.
В 2019 году Государственная исполнительная служба взыскала 6,7 млрд гривен алиментов
В 2019 году Государственная исполнительная служба взыскала 6,7 млрд гривен алиментов
depositphotos.com

В 2019 году Государственная исполнительная служба взыскала 6,7 млрд гривен алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства юстиции Украины.

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В Минюсте отметили, что в прошлом году должники по алиментам заплатили на 2,1 млрд грн больше, чем в 2018.

Также в ведомстве рассказали, что еще полмиллиона исполнительных листов о взыскании задолженности по выплате алиментов находится на исполнении.

Напомним, киевлянин одним платежом погасил 15-летний долг по алиментам.

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Теги: алименты, долги по алиментам, Государственная исполнительная служба
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  03.03.2020, 13:56
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гость
Вызываю на общение Харьков-Сенька-42, Суинов Руслан Крым, Костя Руденко-Бельцы,Плакидов Серега из Таджикистана который переехал в 1986 году в Великие Луки. Собираю я, "философ", комсорг группы штурманов обучения 1984-1988 года в учебном заведении которое вы не забудете!
гость  (аноним)  03.03.2020, 13:44
Оценка:  0
гость
Алименты и разъединение семей это позор!совковая система поддержания семьи была лучшая. Бесплатные спортивые и технические кружки...Почти каждый школяр умел печатать фото с пленки и многие могли в судо и авиамоделировании своими руками показать результат!
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