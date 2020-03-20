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У пенсионеров временно не будут отбирать субсидию за долги

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Во время карантина субсидию из-за долгов по коммуналке отбирать не будет .
У пенсионеров, которые имеют задолженность по коммунальным услугам, не будут отбирать субсидию
У пенсионеров, которые имеют задолженность по коммунальным услугам, не будут отбирать субсидию
depositphotos.com

У пенсионеров, которые имеют задолженность по коммунальным услугам, не будут отбирать субсидию и начислять пеню в период карантина. Об этом в эфире программы “Право на владу“ заявила министр социальной политики Марина Лазебная.

“Если у них возникнет задолженность, в них никто не отнимет субсидии. Это уже принятое решение. Если возникнет такая задолженность, не будет ни пени, ни штрафных санкций. Я очень прошу людей успокоиться и не ходить туда, а обезопасить себя. Сейчас не ходите, не создавайте очереди“, — рассказала Лазебная.

Лазерная порекомендовала пенсионерам оплачивать коммунальные услуги онлайн. Если они не знаю, как это сделать, то следует попросить о помощи родственников или коммунальных работников.

Напомним, украинцев призвали оплачивать коммуналку дистанционно.

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Теги: карантин, коммунальные услуги, субсидии, Лазебная
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