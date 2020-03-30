Как вернуть деньги за электронный жд билет в Укрзализныце - Криклий

Деньги за железнодорожный билет можно вернуть в кассе вокзала или онлайн.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал о том, как вернуть средства за билеты на ж/д поезда во время карантина. По словам министра, вернуть билеты можно в любой ж/д кассе и даже онлайн.

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“Билеты можно вернуть после завершения карантина. Если билет приобретен в кассе: 🚊На внутренние поезда - в течение 90 суток с запланированной даты отправления поезда. 🚊На международные поезда - в течение 180 дней с запланированной даты отправления поезда“ - отметил Владислав Криклий.

Как сдать билет на поезд онлайн в Укрзализныце

Министр рассказал, что сначала нужно зарегистрироваться или авторизироваться на официальном сайте Укрзализныци.

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Далее необходимо нажать на вкладку Возврат билетов или Актуальные билеты.

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В новой вкладке введите данные билета, а также имя и фамилию.

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Деньги за билет будут возвращены в течение 30 дней. Комиссия может быть возвращена отдельным платежом.

Ранее в Укрзализныце сообщали, что пригородные поезда являются убыточными на 900%.