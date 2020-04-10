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Аваков рассказал, на что украинцам жить во время карантина

Комментариев: 31
Арсен Аваков заявил, что у 73% украинцев сбережения остались максимум на месяц.
Глава МВД Арсен Аваков
Глава МВД Арсен Аваков
Арсен Аваков / Facebook

Министр МВД Арсен Аваков рассказал о том, за какие средства украинцам жить во время карантина. Министр привел данные социологического исследования, в соответствии с которым только 45% украинцев получают прежнюю заработную плату. Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

Как живут украинцы во время карантина: Исследование

  • 45% - не потеряли в зарплате; работают как прежде или дистанционно.
  • 11% - работают в сокращенном режиме.
  • 17% - вынуждены быть в отпуске за свой счет.
  • 8% - безработные до карантина
  • 7% - домохозяйки, в декрете и не работали до карантина.
  • 6% - уволенные, потерявшие работу.
  • 6% - не работающие пенсионеры, студенты, не работавшие до карантина.

“Таким образом, как минимум, 55% украинцев оказались в зоне риска! А 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц“ - отметил Аваков.

Как власти помогут украинцам во время карантина

По словам Арсена Авакова, Президент и Кабмин установили систему прямой финансовой помощи. 

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“Пенсионерам будет выплачиваться ( +1000 грн у кого сумма начислений в месяц менее 5000грн; +500 грн старше 80 лет). Безработным и потерявшим работу выплатят пособия по безработице через Центры занятости“ - отметил министр. 

Ранее мы писали о том, как получить помощь по безработице онлайн. 

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“Минимальная сумма на сейчас - 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Каким будет ваше пособие в промежутке 1800 – 8400 гривен - вам насчитает работник ЦЗ по телефону“ - подчеркнул Арсен Аваков. 

Ранее в ОП сообщили о двух программах поддержки малого и среднего бизнеса во время карантина.

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Теги: карантин, Украина, граждане, помощь, безработные, пенсионеры
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Комментариев (31)
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гость  (аноним)  12.04.2020, 09:06
Оценка:  0
гость
ну прям все знает это чучело.ментами своими займись лучше. суешь свое рыло куда собака свой хер не совала
гость  (аноним)  11.04.2020, 20:47
Оценка:  0
гость
только идиоты верят в мировое шоу под названием короновирус
гость  (аноним)  11.04.2020, 19:15
Оценка:  0
гость
А когда будет посадка Авакова?
rasta@    11.04.2020, 19:15
Оценка:  0
rasta@
Ганс Авакян Андерсон-музика народная, слова МВД))
Тан  (аноним)  11.04.2020, 16:21
Оценка:  0
Тан
у кого то родственники, друзья конкретно болели, или друзья друзей, у всех только слухи, уто тотгде то. Никто не задумается что короновирус - мировое шоу. Выключите телевизор и интернет и нет короновируса
гость  (аноним)  11.04.2020, 16:19
Оценка:  0
гость
только идиоты верят в мировое шоу как короновирус
гость  (аноним)  11.04.2020, 12:22
Оценка:  +1
гость
Береженого Бог береже и ношение масок это нормально
гость  (аноним)  10.04.2020, 20:19
Оценка:  0
гость
ВО поет .
гость  (аноним)  10.04.2020, 17:42
Оценка:  0
гость
Эй вы мразота читайте историю с 1914 когда началась 1 мировая пошёл тиф а потом испанка потом был 1917 покрошили очень много боготеев всех мастей .История повторяется .Под чуму 21 века будут вас косить и не кто вам не поможет . Это тот случай когда долго запрягают и быстро едут
виктор  (аноним)  10.04.2020, 17:05
Оценка:  0
виктор
пенсионеров за руль садится нельзя а как же огород что будем зимой есть на вашу гнилую пенсию с голоду подохнеш а гвардейцам разрешили по сумкам лазить я только пойму что искать7
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