Аваков рассказал, на что украинцам жить во время карантина

Арсен Аваков заявил, что у 73% украинцев сбережения остались максимум на месяц.

Министр МВД Арсен Аваков рассказал о том, за какие средства украинцам жить во время карантина. Министр привел данные социологического исследования, в соответствии с которым только 45% украинцев получают прежнюю заработную плату. Об этом Аваков написал на своей странице в Facebook.

Как живут украинцы во время карантина: Исследование

45% - не потеряли в зарплате; работают как прежде или дистанционно.

11% - работают в сокращенном режиме.

17% - вынуждены быть в отпуске за свой счет.

8% - безработные до карантина

7% - домохозяйки, в декрете и не работали до карантина.

6% - уволенные, потерявшие работу.

6% - не работающие пенсионеры, студенты, не работавшие до карантина.

“Таким образом, как минимум, 55% украинцев оказались в зоне риска! А 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц“ - отметил Аваков.

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По словам Арсена Авакова, Президент и Кабмин установили систему прямой финансовой помощи.

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“Пенсионерам будет выплачиваться ( +1000 грн у кого сумма начислений в месяц менее 5000грн; +500 грн старше 80 лет). Безработным и потерявшим работу выплатят пособия по безработице через Центры занятости“ - отметил министр.

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“Минимальная сумма на сейчас - 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Каким будет ваше пособие в промежутке 1800 – 8400 гривен - вам насчитает работник ЦЗ по телефону“ - подчеркнул Арсен Аваков.

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