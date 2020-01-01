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В Минсоцполитики рассказали о накопительной пенсионной системе

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"Должно быть обеспечено право человека свободно выбирать и в любой момент изменять учреждение для своих пенсионных накоплений" - считают чиновники.
Альтернативы введению обязательной накопительной пенсионной системы нет - Минсоцполитики
Альтернативы введению обязательной накопительной пенсионной системы нет - Минсоцполитики
depositphotos.com

Для обеспечения минимальных социальных стандартов пенсионного обеспечения, коэффициента замещения пенсиями утраченного заработка не менее 40%, нет другого пути, чем введение обязательной накопительной пенсионной системы. Об этом заявила заместитель министра социальной политики по вопросам европейской интеграции Татьяна Сальникова.

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Также, по ее словам, модель работы системы должна быть построена на уже существующих государственных (ГФС и ПФУ) и частных (НПФ, КУА, администраторы, банки-хранители) институтах, без создания монопольных структур за счет средств госбюджета, но с усилением государственного регулирования.

“Должно быть обеспечено право человека свободно, без всякого давления со стороны работодателей или иных субъектов, выбирать и в любой момент изменять учреждение для своих пенсионных накоплений. Безопасность накоплений должна гарантироваться законодательно установленными механизмами работы системы“, - сказала замминистра соцполитики.

Ранее в Пенсионном фонде пояснили, как будут проиндексированы выплаты украинским пенсионерам в 2020 году.

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Теги: Минсоцполитики, пенсионная система
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