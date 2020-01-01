По словам министра, в среднем пенсия в Украине увеличится на 260 гривен.

Стало известно, кто в мае получит повышенные пенсии depositphotos.com

В мае 2020 года украинским пенсионерам проиндексируют пенсии на 11%. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, сообщается на сайте Кабмина.

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Проиндексированные выплаты получат 8,4 млн пенсионеров. Также будет повышен минимальный размер пенсии лицам со страховым стажем до 30 лет у женщин и 35 лет у мужчин. Все они получат до 2100 грн.

По словам главы Минсоцполитики, размер пенсии в среднем возрастет на 260 гривен

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Напомним, повышение пенсий предусмотрено постановлением Кабинета министров от 1 апреля 2020 № 251.

Напомним, Пенсионный фонд просит украинцев решать все вопросы онлайн.

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