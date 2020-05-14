Особенно активными в получении кредитов на энергосбережение являются ОСМД.

С начала года украинцы получили 130 миллионов гривен "теплых кредитов" Госэнергоэффективности

С начала действия программы “теплых кредитов“ в этом году банками выдано населению и ОСМД более 130 миллионов гривен на энергоэффективные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины.

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Согласно сообщению, только с 1 по 12 мая банки выдали 67 млн грн “теплых кредитов“ населению и ОСМД на энергосберегающие мероприятия.

В частности, на прошлой неделе программой воспользовались 1544 семьи и 122 ОСМД, привлекши более 35 млн грн - на утепление многоэтажек, около 32 млн грн - на энергоэффективные мероприятия в частных домах, 900 тыс. грн - на установку твердотопливных котлов.

С начала года украинцы получили 130 миллионов гривен "теплых кредитов" Госэнергоэффективности

В Госэнергоэффективности сообщают, что особенно активными в этом году являются ОСМД. В частности, с момента старта программы банками предоставлены кредиты уже 289 ОСМД на сумму 84 млн грн.

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“Для украинских семей программа является действенным инструментом, благодаря которому можно получить софинансирование энергоэффективных мероприятий, утеплить дом, позаботиться о комфорте и меньше платить за коммунальные услуги“, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, что НКРЭКУ предлагает отменить льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч/месяц электроэнергии с 1 января 2021 года.