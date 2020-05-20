Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский: Зарплата в 5000 гривен - не бедность

Комментариев: 0
По словам президента, в Украине и прожиточный минимум, и средняя зарплата ниже, чем в западных странах.
Зеленский: Зарплата 5000-6000 гривен - не бедность
Зеленский: Зарплата 5000-6000 гривен - не бедность
Скриншот

Зарплата в 5000-6000 гривен является низкой, но не означает бедность. Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Читай также: Зеленский сказал, когда Украина подпишет меморандум с МВФ

Комментируя данные ЮНИСЕФ о том, что в Украине шесть миллионов человек могут оказаться за чертой бедности, глава государства объяснил, что ЮНИСЕФ делает прогноз на основании общемировой статистики, сравнивая зарплату с другими странами. При этом, по мнению Зеленского, в Украине и прожиточный минимум, и средняя зарплата ниже, чем в западных странах.

“Это люди, которые будут получать 5000-6000 гривень, и они считают их бедными. Да, это очень маленькая зарплата в сравнении с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 250$ - мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не бедность все-таки“, - сказал глава государства.

Читай также: Зеленский обещает украинцам ипотеку под 10%

По словам Зеленского, премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшие месяцы должен представить программу увеличения минимальной зарплаты.

Напомним, что, по прогнозам ЮНИСЕФ, из-за COVID-19 уровень бедности в Украине может вырасти почти вдвое.

Поделись:
Теги: Зеленский, зарплата, ЮНИСЕФ, прожиточный минимум, бедность
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Muzobozz    20.05.2020, 14:11
Оценка:  0
Muzobozz
Правда?Ok.Зарплата 5000 гривен,это без налогов,то бишь"грязная".Отнимаем 20% в виде налогов,остаётся 4000.Отнимаем плату за услуги ЖКХ минимум 500 гривен(в неотопительный период),остаётся 3500.Это деньги?Чтоб ты сyка,на эти"деньги"сам месяц жил!
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь