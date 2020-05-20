Зеленский: Зарплата в 5000 гривен - не бедность

По словам президента, в Украине и прожиточный минимум, и средняя зарплата ниже, чем в западных странах.

Зарплата в 5000-6000 гривен является низкой, но не означает бедность. Об этом во время пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Владимир Зеленский.

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Комментируя данные ЮНИСЕФ о том, что в Украине шесть миллионов человек могут оказаться за чертой бедности, глава государства объяснил, что ЮНИСЕФ делает прогноз на основании общемировой статистики, сравнивая зарплату с другими странами. При этом, по мнению Зеленского, в Украине и прожиточный минимум, и средняя зарплата ниже, чем в западных странах.

“Это люди, которые будут получать 5000-6000 гривень, и они считают их бедными. Да, это очень маленькая зарплата в сравнении с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 250$ - мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не бедность все-таки“, - сказал глава государства.

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По словам Зеленского, премьер-министр Денис Шмыгаль в ближайшие месяцы должен представить программу увеличения минимальной зарплаты.

Напомним, что, по прогнозам ЮНИСЕФ, из-за COVID-19 уровень бедности в Украине может вырасти почти вдвое.