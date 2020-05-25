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Шмыгаль рассказал, когда может быть введена накопительная пенсионная система

Комментариев: 1
Отчисления будут производиться из единого социального взноса и налога на доходы.
Шмыгаль рассказал, когда может быть введена накопительная пенсионная система
Шмыгаль рассказал, когда может быть введена накопительная пенсионная система
depositphotos.com

Накопительный уровень пенсионной системы в Украине может быть введен до 2021 года. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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“Для нас это неизбежность - двигаться в пенсионную систему с накопительными фондами. Мы сейчас готовим законопроекты. Не хочу показаться слишком оптимистом, но до 1 января 2021 это вполне реально ввести“, - сказал глава правительства.

По его словам, на данный момент отработана идея и концепция такого реформирования пенсионной системы.

“Обсуждается такой вариант: 2% от нынешнего ЕСВ выделяем в накопления, не увеличивая нагрузки ни для фирмы ни для человека. Еще 2% берем по НДФЛ. Эти 4% позволяют в сегодняшних ценах при выходе на пенсию получить 1 млн грн“, - заявил Шмыгаль.

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Он также отметил, что после введения накопительной пенсионной системы будет три варианта получения средств получение всей суммы при достижении пенсионного возраста, рассрочка выплат на 5-10 лет и пожизненное содержание.

“Это получается некий пенсионный депозит, где часть обеспечивает государство, вторую часть может докладывать сам человек“, - уточнил премьер.

Напомним, что пенсионерам старше 75 лет будут доплачивать 500 грн в месяц.

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Теги: пенсии, накопительная пенсионная система, Шмыгаль, ЕСВ, НДФЛ
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Комментариев (1)
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SINOBI-LIFE    25.05.2020, 15:06
Оценка:  0
SINOBI-LIFE
То есть все деньги зёвласть про...,а теперь нужно где-то взять новые????
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