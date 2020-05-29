"Продал недвижимость": Разумков задекларировал 1,8 млн грн

Дмитрий Разумков задекларировал существенные изменения в материальном положении.

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,75 млн грн от продажи недвижимости. Об этом сообщается на сайте НАЗК.

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Известно, что продажа недвижимость состоялась 20 марта текущего года. Покупателем является Щербань Светлана. При этом неизвестно, какая именно недвижимость продана.

В декларации за 2018 год Дмитрий Разумков указал доход в один миллион гривен. Тогда на счетах чиновника хранилось 72 тыс грн, 1341 евро и 832 долл США.

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Также глава ВР владеет двумя квартирами в Киеве и области, домом в Софиевской Борщаговке, а также несколькими земельными участками.

Ранее Юзик похвастался доходами и расходами за год работы в Раде.