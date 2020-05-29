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"Продал недвижимость": Разумков задекларировал 1,8 млн грн

Комментариев: 3
Дмитрий Разумков задекларировал существенные изменения в материальном положении.
Спикер ВР Дмитрий Разумков
Спикер ВР Дмитрий Разумков
Слуга народа / Facebook

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков задекларировал 1,75 млн грн от продажи недвижимости. Об этом сообщается на сайте НАЗК. 

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Известно, что продажа недвижимость состоялась 20 марта текущего года. Покупателем является Щербань Светлана. При этом неизвестно, какая именно недвижимость продана.

В декларации за 2018 год Дмитрий Разумков указал доход в один миллион гривен. Тогда на счетах чиновника хранилось 72 тыс грн, 1341 евро и 832 долл США. 

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Также глава ВР владеет двумя квартирами в Киеве и области, домом в Софиевской Борщаговке, а также несколькими земельными участками. 

Ранее Юзик похвастался доходами и расходами за год работы в Раде.

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Теги: Дмитрий Разумков, декларация
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.05.2020, 19:22
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гость
ДИМОН, ПОМОЛИМСЯ ЗА ТО, ЧТОБЫ НА КАЦАПСТАНЕ ВСЕ СДОХЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА!
ИБО, КАК ГОВОРИТСЯ В СВЯТОМ ПИСАНИИ - ХОРОШИЙ М0СКОВИТ - МЕРТВЫЙ М0СКОВИТ!
АМИНЬ!

PS НЕ СМЕЙ, ТВАРЬ, ТРОГАТЬ УКРАИНСКИЙ ЯЗЫК - ЕДИНСТВЕННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЯЗЫК УКРАИНЫ
гость  (аноним)  29.05.2020, 19:16
Оценка:  0
гость
Pissed nits, be damned. What would you tear.
гость  (аноним)  29.05.2020, 19:14
Оценка:  0
гость
I, your mother, fucked in my mouth.
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