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Купить ОВГЗ украинцам станет проще - Минфин

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По словам Сергея Марченко, потенциал внутренних инвестиций в Украине недооценен.
Купить ОВГЗ украинцам станет проще - Минфин
Купить ОВГЗ украинцам станет проще - Минфин
НБУ

Правительство планирует активнее привлекать украинцев к покупке облигаций внутреннего государственного займа. Об этом рассказал министр финансов Сергей Марченко, сообщается на сайте Кабмина.

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По словам чиновника, сейчас необходимо расширить возможности инвестиций в отечественную экономику. Как сказал Марченко, на данный момент потенциал внутреннего рынка и внутренних инвестиций недооценен.

“Безусловно, это вопрос времени. Люди увидят определенный смысл и интерес такого инвестирования. Думаю, в будущем мы сможем активно привлекать деньги граждан в гособлигации. Это будет выгодно и гражданам, и государству“, - сказал Марченко.

В то же время, по его словам, учитывая уровень доходов граждан этот инструмент пока доступен для узкого круга инвесторов.

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“Но Украина стремится расти как страна и хочет, чтобы доходы ее граждан росли. Поэтому мы должны мыслить стратегически. В будущем мы будем развиваться нормальными темпами, и граждане будут рассматривать для себя эти инструменты. Тем более украинские банки уже запускают онлайн решения, которые упрощают инвестирования для физических лиц“, - сказал министр финансов.

Напомним, что в середине июня Министерство финансов заявило о стремительном снижении ставок по краткосрочным облигациям внутреннего государственного займа.

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Теги: ОВГЗ, Минфин, Сергей Марченко, инвестиции
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