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Украинцев предупредили о мошенниках на рынке финуслуг

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Компания вводит клиентов в заблуждение, используя поддельное свидетельство участника Фонда гарантирования вкладов.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
depositphotos.com

Фонд гарантирования вкладов физлиц разоблачил мошеннические действия со стороны компании ООО “Centr Motors“. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, компания намеренно вводит клиентов в заблуждение, используя поддельное свидетельство участника Фонда. Соответствующая поддельная скан-копия размещена на сайте “Centr Motors“

По информации ФГВФЛ, номер и регистрационный номер, указанные в поддельном свидетельстве участника Фонда, на самом деле принадлежат существующему банку, который является участником Фонда. В свою очередь указанная компания таковым быть не может, поскольку участниками Фонда могут являться банки Украины (кроме Ощадбанка).

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“Средства, которые клиенты передают компании ООО “Centr Motors“, не гарантируются, а, следовательно, не будут возмещены Фондом в случае банкротства компании“, - предупредили в Фонде.

Там также отметили, что информация о “Centr Motors“ отсутствует в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а также на официальном сайте Государственной фискальной службы и на официальном сайте НБУ.

Напомним, что самыми популярными видами мошенничества с платежными картами в Украине остаются социальная инженерия и телефонное мошенничество, сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.

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Теги: мошенничество, финансовые услуги, ФГВФЛ
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