Украинцев предупредили о мошенниках на рынке финуслуг

Компания вводит клиентов в заблуждение, используя поддельное свидетельство участника Фонда гарантирования вкладов.

Фонд гарантирования вкладов физлиц разоблачил мошеннические действия со стороны компании ООО “Centr Motors“. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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Согласно сообщению, компания намеренно вводит клиентов в заблуждение, используя поддельное свидетельство участника Фонда. Соответствующая поддельная скан-копия размещена на сайте “Centr Motors“

По информации ФГВФЛ, номер и регистрационный номер, указанные в поддельном свидетельстве участника Фонда, на самом деле принадлежат существующему банку, который является участником Фонда. В свою очередь указанная компания таковым быть не может, поскольку участниками Фонда могут являться банки Украины (кроме Ощадбанка).

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“Средства, которые клиенты передают компании ООО “Centr Motors“, не гарантируются, а, следовательно, не будут возмещены Фондом в случае банкротства компании“, - предупредили в Фонде.

Там также отметили, что информация о “Centr Motors“ отсутствует в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а также на официальном сайте Государственной фискальной службы и на официальном сайте НБУ.

Напомним, что самыми популярными видами мошенничества с платежными картами в Украине остаются социальная инженерия и телефонное мошенничество, сообщил директор департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Алексей Шабан.