Украинцам массово отказывают в микрокредитах: Названа причина

Микрофинансовые организации появились в противовес банкам, которые неохотно выдают деньги клиентам с плохой кредитной историей.

В отличие от украинских банков микрофинансовые организации, специализирующиеся на “быстрых кредитах до зарплаты“, предъявляют к потенциальному заемщику более мягкие требования. Однако отдельные заявки остаются без одобрения и в таких компаниях, говорится в материале портала UBR.ua.

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Так, в в кредитном сервисе MyCredit пояснили, что микрофинансовые организации как раз и появились в противовес банкам, которые неохотно выдают деньги клиентам с плохой кредитной историей с целью защитить свои активы от невозвратов.

“Микрокредитные компании работают иначе. ... (Они) готовы выдать заем заявителям и с плохим, по меркам банков, кредитным рейтингом - тем, у которых ранее был проблемный кредит, но сейчас он погашен, либо которые сейчас имеют сразу несколько действующих кредитов, но активно и исправно по ним платят. Как утверждают кредиторы, число одобренных ними заявок достигает 90% от числа поступивших“, - говорится в материале.

Однако в компании примут негативное решение о кредитовании, если у заявителя были серьезные просрочки, которые не погашались долгое время.

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“В этом случае дело не в низком кредитном рейтинге, а в полном отсутствии платежной дисциплины: клиент сознательно нарушил условия договора и пытался уйти от обязательств. Проблемные клиенты, которые сознательно берут кредиты и не гасят их, отказываются вести диалог с кредитором, хамят операторам колл-центров или пользуются услугами так называемых антиколлекторов, будут получать отказы“, - объяснили в сервисе.

Напомним, с 1 января в Украине вступили в силу изменения законодательства по потребительскому кредитованию. В частности, новый закон должен усилить защиту заемщиков, которые берут микрокредиты, от штрафов и пени, сумма которых на сегодняшний день может в разы превышать сумму кредита.