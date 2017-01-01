Как обманывают украинцев при продаже дешевых туров

Доверчивые украинцы "ведутся" на низкие цены и остаются без отпуска.

Аферисты оставляют украинцев без денег и без отпуска depositphotos.com

Аферисты активно продают несуществующие туры, пользуясь наивностью украиских граждан. Как уберечься от обмана - читайте далее.

Об этом сообщает PaySpace Magazine.

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Поддельные туры распространяют в интернете, через месседжеры, соцсети, доски объявлений и форумы о путешествиях. Иногда для продажи несуществующих туров создают целые сайты.

После покупки такого тура жертва либо не получает никаких подтверждающих документов о том, что что-то “купила“ или “забронировала“. Либо же получает фальшивые документы, которыми невозможно воспользоваться. Дополнительный риск - оставленные на сайте мошенников данные собственной банковской карты.

Как разоблачить мошенников?

Объявление об отдыхе по крайне низкой цене и с очень выгодными условиями.

Веб-сайт компании выглядит подозрительно – работает через незащищенное соединение (http вместо https), текст написан с ошибками, фотографии некачественные, оотзывов о компании нет либо они плохие.

Об апартаментах, которые вы выбрали, очень мало данных в Интернете: всего несколько фотографий – и те на одном сайте.

Продавец требуют оплатить всю сумму наличными, либо сделав денежный перевод. Эти способы оплаты тяжело отследить и невозможно потребовать возврат.

Вас торопят с оплатой или обещают скидку, если вы оплатите покупку или бронь немедленно.

Ранее сообщалось о том, в каких странах украинцы проведут отпуск-2018.