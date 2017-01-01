Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Как обманывают украинцев при продаже дешевых туров

Комментариев: 0
Доверчивые украинцы "ведутся" на низкие цены и остаются без отпуска.
Аферисты оставляют украинцев без денег и без отпуска
Аферисты оставляют украинцев без денег и без отпуска
depositphotos.com

Аферисты активно продают несуществующие туры, пользуясь наивностью украиских граждан. Как уберечься от обмана - читайте далее.

Об этом сообщает PaySpace Magazine.

Читай также: Сколько стоит отдых в Болгарии для украинцев

Поддельные туры распространяют в интернете, через месседжеры, соцсети, доски объявлений и форумы о путешествиях. Иногда для продажи несуществующих туров создают целые сайты.

После покупки такого тура жертва либо не получает никаких подтверждающих документов о том, что что-то “купила“ или “забронировала“. Либо же получает фальшивые документы, которыми невозможно воспользоваться. Дополнительный риск - оставленные на сайте мошенников данные собственной банковской карты.

Как разоблачить мошенников?

  • Объявление об отдыхе по крайне низкой цене и с очень выгодными условиями.
  • Веб-сайт компании выглядит подозрительно – работает через незащищенное соединение (http вместо https), текст написан с ошибками, фотографии некачественные, оотзывов о компании нет либо они плохие.
  • Об апартаментах, которые вы выбрали, очень мало данных в Интернете: всего несколько фотографий – и те на одном сайте.
  • Продавец требуют оплатить всю сумму наличными, либо сделав денежный перевод. Эти способы оплаты тяжело отследить и невозможно потребовать возврат.
  • Вас торопят с оплатой или обещают скидку, если вы оплатите покупку или бронь немедленно.

Ранее сообщалось о том, в каких странах украинцы проведут отпуск-2018.

Поделись:
Теги: отпуск, украина, туры, обман, мошенники, аферисты
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь