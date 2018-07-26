Главный дорожник Одессы забыл задекларировать Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg

По данному факту проводится следствие.

Глава Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода не указал в своей декларации за 2017 год право пользования двумя автомобилями Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg.

Об этом сообщил Bihus.Info.

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Об этом стало известно из постановления Приморского районного суда города Одессы, опубликованном в открытом реестре судебных решений. 31 марта 2017 года на начальника Службы автодорог Одесской области была оформлена доверенность на автомобиль Volkswagen Touareg. 15 декабря он получил еще один документ на право управления и распоряжения Porsche Cayenne, однако не указал эти машины в своей декларации.

Второй незадекларированный автомобиль Volkswagen Touareg wikipedia.org

Согласно официальному сайту Службы автомобильных дорог Одесской области, должность начальника занимает Олег Варивода.

Ранее сообщалось о том, кто из чиновников активнее всего одалживает деньги.