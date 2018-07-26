На "шару": что в Украине можно получить совершенно бесплатно

На сайтах объявлений размещено большое количество предложений Отдам даром.

Отдам даром - популярный раздел на украинских сайтах объявлений. Обеспеченные граждане готовы поделиться ненужными вещами, а малоимущие с благодарностью их принимают.

Редакция Финансы Bigmir)net предлагает узнать, что в Украине можно получить бесплатно.

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Первое место по предложениям на сайте ОЛХ занимает подкатегория Животные (всего 34 605 объявлений). Хозяева готовы передать в добрые руки котят, щенков и взрослых животных. Также здесь можно найти морских свинок и попугаев. В добавку хозяева предлагают корм, клетки и игрушки.

Еще одной популярной подкатегорией является Детский мир (всего 5 880 объявлений). Украинцы активно делятся детскими вещами и обувью. Встречаются предложения с совершенно новой одеждой. Также здесь можно встретить объявления с игрушками, детским транспортом и мебелью.

Также востребована подкатегория Мода и стиль (4 354 объявления). Здесь можно найти одежду, обувь, аксессуары, а также товары для здоровья.

Ранее сообщалось о том, сколько денег нужно потратить на питание семьи в Украине.