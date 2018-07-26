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На "шару": что в Украине можно получить совершенно бесплатно

Комментариев: 1
На сайтах объявлений размещено большое количество предложений Отдам даром.
Такие разделы довольно востребованы
Такие разделы довольно востребованы
olx.ua

Отдам даром - популярный раздел на украинских сайтах объявлений. Обеспеченные граждане готовы поделиться ненужными вещами, а малоимущие с благодарностью их принимают.

Редакция Финансы Bigmir)net предлагает узнать, что в Украине можно получить бесплатно.

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Первое место по предложениям на сайте ОЛХ занимает подкатегория Животные (всего 34 605 объявлений). Хозяева готовы передать в добрые руки котят, щенков и взрослых животных. Также здесь можно найти морских свинок и попугаев. В добавку хозяева предлагают корм, клетки и игрушки.

Еще одной популярной подкатегорией является Детский мир (всего 5 880 объявлений). Украинцы активно делятся детскими вещами и обувью. Встречаются предложения с совершенно новой одеждой. Также здесь можно встретить объявления с игрушками, детским транспортом и мебелью.

Также востребована подкатегория Мода и стиль (4 354 объявления). Здесь можно найти одежду, обувь, аксессуары, а также товары для здоровья.

Ранее сообщалось о том, сколько денег нужно потратить на питание семьи в Украине.

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Теги: отдам в дар украина, примув дар украина
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Комментариев (2)
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Агент_Смитт    26.07.2018, 16:06
Оценка:  0
Агент_Смитт
На олх такого не предложат, но в военкомате на шару можно получить: форму, еду, оружие, проездной до донбасса а так же 9 и более грамм свинца!
PereZX    26.07.2018, 16:56
Оценка:  0
PereZX
Россия свинцом снабжает?
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