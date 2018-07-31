Где отдохнут и сколько потратят народные депутаты Украины

По словам нардепов, они не планируют отдых на дорогих курортах.

На моря и острова, в горы и в экскурсионные туры по Европе. Этим летом народные избранники не стали изменять своим традициям, выбирая отдых.

Об этом сообщают ФАКТЫ. ICTV.

Читай также: Крутые тачки и алкоголь: как провели выходные украинские прокуроры

Дмитрий Добродомов отправляется в экзотический Тунис. Он рассказал, что планирует потратить около 2-2,5 тысяч долларов. Столько же рассчитывает оставить на морском побережье Турции или Египта и депутат Леонид Козаченко.

В то же время наибольшим спросом среди политиков пользуются горные курорты, где и минеральной водички можно попить, что любит Виктор Чумак.

И на квадроцикле погонять по склонам, как запланировал себе Владимир Парасюк. Или просто пожить в палатке, как собирается Игорь Гринев.

Читай также: В каких банках хранят деньги народные депутаты Украины

В целом же большинство политиков рассказали: если и отдыхать, то только в Украине.

Мустафа Найем традиционно поедет в Ужгород. А вот парламентского поэта и композитора Евгения Рыбчинского и Киев вполне устраивает.

Ранее сообщалось о том, кто из чиновников активнее всего одалживает деньги.