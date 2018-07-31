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Где отдохнут и сколько потратят народные депутаты Украины

Комментариев: 3
По словам нардепов, они не планируют отдых на дорогих курортах.
Найем поедет в Ужгород
Найем поедет в Ужгород
Скриншот из видео

На моря и острова, в горы и в экскурсионные туры по Европе. Этим летом народные избранники не стали изменять своим традициям, выбирая отдых.

Об этом сообщают ФАКТЫ. ICTV.

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Дмитрий Добродомов отправляется в экзотический Тунис. Он рассказал, что планирует потратить около 2-2,5 тысяч долларов. Столько же рассчитывает оставить на морском побережье Турции или Египта и депутат Леонид Козаченко.

В то же время наибольшим спросом среди политиков пользуются горные курорты, где и минеральной водички можно попить, что любит Виктор Чумак.

И на квадроцикле погонять по склонам, как запланировал себе Владимир Парасюк. Или просто пожить в палатке, как собирается Игорь Гринев.

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В целом же большинство политиков рассказали: если и отдыхать, то только в Украине.

Мустафа Найем традиционно поедет в Ужгород. А вот парламентского поэта и композитора Евгения Рыбчинского и Киев вполне устраивает.

Ранее сообщалось о том, кто из чиновников активнее всего одалживает деньги.

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Теги: отпуск, народные депутаты, цены
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Комментариев (3)
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Владимир2911    31.07.2018, 14:21
Оценка:  0
Владимир2911
ОТДОХНУТ? А они что - УСТАЛИ? Посмотрите сколько рабочего времени прогуляли эти депутаты? И что сделали РЕАЛЬНО ПОЛЕЗНОГО для страны и нас, своих избирателей, за время между своими отдыхами?
гость  (аноним)  31.07.2018, 14:18
Оценка:  0
гость
да куй ли разница! это называется считать СВОИ деньги в ИХ карманах! только будет бла-бла-бла и никаких последствий!
гость  (аноним)  31.07.2018, 14:05
Оценка:  0
гость
Антинародные депутаты
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