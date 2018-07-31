Где отдохнут и сколько потратят народные депутаты Украины
На моря и острова, в горы и в экскурсионные туры по Европе. Этим летом народные избранники не стали изменять своим традициям, выбирая отдых.
Об этом сообщают ФАКТЫ. ICTV.
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Дмитрий Добродомов отправляется в экзотический Тунис. Он рассказал, что планирует потратить около 2-2,5 тысяч долларов. Столько же рассчитывает оставить на морском побережье Турции или Египта и депутат Леонид Козаченко.
В то же время наибольшим спросом среди политиков пользуются горные курорты, где и минеральной водички можно попить, что любит Виктор Чумак.
И на квадроцикле погонять по склонам, как запланировал себе Владимир Парасюк. Или просто пожить в палатке, как собирается Игорь Гринев.
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В целом же большинство политиков рассказали: если и отдыхать, то только в Украине.
Мустафа Найем традиционно поедет в Ужгород. А вот парламентского поэта и композитора Евгения Рыбчинского и Киев вполне устраивает.
Ранее сообщалось о том, кто из чиновников активнее всего одалживает деньги.
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