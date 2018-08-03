У замглавы прокурорской комиссии Шемчука нашли недвижимость в США на $550 000 - СМИ

Вся недвижимость оформлена на третьих лиц, но доверена лично Шемчуку.

Квартиру в этом доме Шемчук продал за 2 тысячи долларов radiosvoboda.org

Виктор Шемчук заместитель главы Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП) Виктор Шемчук вместе с родственниками владеет элитной недвижимостью в США. Так, например, общая стоимость его пентхауса и апартаментов во Флориде составляет больше полумиллиона долларов.

Об этом сообщают Схемы.

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Виктор Шемчук работал и работает в госорганах. Начинал он со стажера и помощника прокурора в прокуратуре Тернополя, дальше уверенно шагал по карьерной лестнице, дойдя до должности исполняющего обязанности Генерального прокурора Украины при президенте Ющенко. Успел побыть народным депутатом от блока “Наша Украина - Народная Самооборона“, а при Януковиче Шемчук почти полгода возглавлял Львовскую область.

Виктор Шемчук radiosvoboda.org

Недвижимость Шемчука и его жены:

- садовый дом в Крыму под 300 квадратных метров,

- дом и квартира в Тернополе,



- два земельных участка по пол-гектара каждый в Ивано-Франковской области,



- дом почти 270 квадратов в городе Ирпене под Киевом.

Недвижимость семьи Шемчука radiosvoboda.org

За 4 года, начиная с 2013, официальные доходы Шемчука составили менее 2 миллионов гривен, по данным налоговой инспекции.

Жена действующего заместителя комиссии прокуроров за это время вообще доходов почти не получала. Фирма, в которой она находится в составе среди учредителей, также прибыль не показывала.

Наталья Шемчук, жена radiosvoboda.org

Украинское имущество

В своей декларации Виктор Шемчук указывает, что снимает с семьей квартиру в Киеве - апартаменты с подземным паркингом в малоэтажном новострое.

По документам апартаменты оформлены на Сергея Протченко, который работал помощником Шемчука на общественных началах, когда тот был депутатом Верховной Рады.

Сергей Протченко radiosvoboda.org

Право собственности на квартиру, где сейчас живет Шемчук, Протченко оформил на себя в 2016 году, хотя за последние 5 лет его официальный совокупный доход составил всего 70 000 гривен.

Американская мечта

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В 30 километрах от Майами в американском городке Авентура, штат Флорида, на побережье Атлантического океана у залива расположен жилой комплекс Alaqua Condominium.

Согласно данным официального американского реестра, человек с таким именем и фамилией в начале 2011 года за 219 000 долларов купил в этом комплексе квартиру на 120 квадратов с двумя спальнями и ванными комнатами.

Уже через два года эту недвижимость Шемчук продал. Но официально задокументирована сумма сделки очень странная - всего 2 000 долларов, что в сто раз меньше, чем стоимость квартиры при покупке.

Документы купли-продажи radiosvoboda.org

В документах купли-продажи стоит оригинальная подпись Шемчука - это легко подтвердить, сравнив с подписью на его бумажной декларации.

Оригинальная подпись Шемчука radiosvoboda.org

Слева подпись Виктора Шемчука на имущественной декларации за 2013 год, справа - в договоре о продаже квартиры во Флориде.

Впрочем, продав при странных обстоятельствах апартаменты в Авентура, семья Шемчуков избавилась от своих американских адресов не полностью.

Дом для племянницы?

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Буквально в километре от этого места находится другой жилой комплекс - Mystic Pointe. Это многоэтажный клубный дом с четырьмя высотками - башнями.

В одной из них в 2010 году на последнем этаже приобрела пентхаус на 128 квадратных метров с панорамным видом на океан за 325 000 долларов в то время 21-летняя украинская студентка Алина Люба, племянница Виктор Шемчук.

Mystic Pointe radiosvoboda.org

Вопросы без ответа

Чтобы узнать об элитном имуществе семьи Шемчука у него самого, “Схемы“ отправились на заседание квалификационно-дисциплинарной комиссии.

- Виктор Викторович, можете прокомментировать состояние вашей племянницы: откуда у нее на момент 2010 года был 300000 долларов на приобретение квартиры во Флориде?

- Я это не комментирую.

- Почему?

- Перестаньте заниматься провокацией.

Виктор Шемчук отказался отвечать на вопросы журналистов radiosvoboda.org

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