Как в квартирах простых украинцев без их ведома регистрируют фирмы-однодневки

При наличии махинаций с зарегистрированной фирму к ни о чем не подозревающему владельцу жилья могут нагрянуть с обыском.

В Украине набирает популярность схема с регистрацией юридического лица в частном жилье украинцев. Неладное выясняется тогда, когда на почту приходит корреспонденция с неизвестным получателем.

Об этом сообщает UBR.ua.

Почему регистрируют без спросу хозяина?

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“У регистраторов отсутствуют полномочия по проверке адреса, так как законодательством предусмотрен исчерпывающий перечень документов, которые те вправе требовать во время регистрации юрлица. И среди них нет ни одного, касающегося обязательного подтверждения местоположения юрлица. Такой адрес лишь необходимо указать в уставе и регистрационной карточке“, - рассказала адвокат Татьяна Лежух-Вовк.

Как правило, регистрация компании на адрес квартиры, никак с ней не связанной, проходит либо через госрегистраторов, либо у нотариусов, которые не проверяют наличие оснований для регистрации конкретного адреса. Формально по такой схеме не исключена регистрация юрлица по адресу Верховной Рады или Кабмина, говорят юристы

И добавляют, что подставные фирмы “заселяются“ не только в квартирах украинцев, но и в крупных бизнес центрах и прочих объектах массового скопления компаний. Так даже лучше – вызывает меньше подозрений.

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Что будет, если фирма-однодневка связана с махинациями?

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“Регистрация юридических лиц на адреса, которые не имеют к ним отношения (не имеют договора аренды) достаточно частое явление. Оно связано с тем, что ряд компаний регистрируется для участия в сделках по минимизации НДС, уклонения от уплаты налога, обналичивания денежных средств, полученных незаконным путем, либо для участия в работе конвертационных центров, - подметил управляющий партнер ЮК “Альянс Правовых Сил“ Виталий Собкович.

А сама схема может быть весьма опасной для собственника жилья, говорят юристы, поскольку участие юрлица в незаконных схемах может повлечь за собой наложение ареста на квартиру в рамках уголовного производства. Не исключено, что в апартаменты нагрянут правоохранители, чтобы провести обыск с целью поиска документов, бухгалтерских бумаг, печатей компании и денег, добытых незаконным путем. Ну и, конечно, собственников квартиры могут допрашивать в качестве свидетелей по таким уголовным делам.

За последний год в Едином государственном реестре судебных решений можно найти 98 приговоров по категории дел – “Фиктивное предпринимательство“, годом ранее количество аналогичных приговоров составило 73, так что “прогресс“ очевиден.

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