Как за 5 лет изменились цены в Украине и чего ждать дальше

Украинцы 25% бюджета тратят на оплату коммунальных счетов и покупку продуктов.

Затяжной кризис постепенно сдает позиции благодаря стабильному росту зарплат, однако расходы населения пока не снизились до докризисного уровня. Таковы результаты анализа покупательской способности украинцев за пять лет.

Об этом сообщает Сегодня.

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Если в 2013-м граждане тратили на продукты и “коммуналку“ 19,3% от средней зарплаты, то сейчас - 24,5%. Экспертов результаты анализа не удивляют. Они отмечают, что наша экономика постепенно избавляется от оков кризиса, но имеющиеся риски - конфликт на востоке страны, падение нацвалюты, огромные внешние долги - будут угрожать стабильности и позитивной динамике в ближайшее время.

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“За это время курс доллара упал в три раза. И имеющийся рост доходов населения пока не может наверстать докризисные отметки средних зарплат в $400“, - отмечает руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.

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