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Как за 5 лет изменились цены в Украине и чего ждать дальше

Комментариев: 8
Украинцы 25% бюджета тратят на оплату коммунальных счетов и покупку продуктов.
Стоимость многих товарных позиций существенно повысилась
Стоимость многих товарных позиций существенно повысилась
depositphotos.com

Затяжной кризис постепенно сдает позиции благодаря стабильному росту зарплат, однако расходы населения пока не снизились до докризисного уровня. Таковы результаты анализа покупательской способности украинцев за пять лет.

Об этом сообщает Сегодня.

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Если в 2013-м граждане тратили на продукты и “коммуналку“ 19,3% от средней зарплаты, то сейчас - 24,5%. Экспертов результаты анализа не удивляют. Они отмечают, что наша экономика постепенно избавляется от оков кризиса, но имеющиеся риски - конфликт на востоке страны, падение нацвалюты, огромные внешние долги - будут угрожать стабильности и позитивной динамике в ближайшее время.

Как изменились цены на продукты питания в Украине за последние 5 лет
Как изменились цены на продукты питания в Украине за последние 5 лет
segodnya.ua

“За это время курс доллара упал в три раза. И имеющийся рост доходов населения пока не может наверстать докризисные отметки средних зарплат в $400“, - отмечает руководитель секретариата Совета предпринимателей при КМУ Андрей Забловский.

Ранее сообщалось о том, почему украинцы скупают жилье в Польше.

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Теги: украина, украинцы, цены в украине, заработок в украине
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Комментариев (8)
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гость  (аноним)  13.08.2018, 19:10
Оценка:  0
гость
Зарплаты растут только в чиновников и депутатов.
гость  (аноним)  13.08.2018, 19:08
Оценка:  0
гость
На коммунальные услуги не 24, а все 84%
Потому_что    13.08.2018, 18:20
Оценка:  +2
Потому_что
А дальше полная жопа! Цены растут ежечасно, 400 тис. человек в течении месяца выехали на заработки, спасибо за реформы!
гость  (аноним)  13.08.2018, 18:18
Оценка:  -1
гость
Зато можно скакать и орать сало украине бесплатно
Петро  (аноним)  13.08.2018, 18:09
Оценка:  +1
Петро
Прикольно помайданили )
Киевлянка  (аноним)  13.08.2018, 18:05
Оценка:  +4
Киевлянка
Хватит писать заказную ерунду. В Украине на ЖКХ и продукты в среднем уходит более 50% от зарплаты, а пенсия и вовсе вся, да еще остаются долги. Хватит вешать людям лапшу на уши!!! Не думайте что народ -дебилы. Мы все видим и чувствуем на своей шкуре!!!
Coюзник    13.08.2018, 18:17
Оценка:  -3
Coюзник
И при этом количество элитных автоммобилей увеличилось в разы ... и квартиры в новостроях улетают как гарячие пирожки
FPN    13.08.2018, 18:50
Оценка:  +2
FPN
А кто это приобретает?!!!!!
пенсионеры, учителя .....!!!!
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