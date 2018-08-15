Как "вымогают" деньги в украинских школах

Украинские родители жалуются на поборы в школах накануне 1 сентября.

Как рассказала одна из мам, в Виннице в школе собирают деньги не только на ремонты и тетрадки, но берут и продуктами. “Мы платим по 250 грн раз в год, сдаем 220 грн на тетрадки, 100 грн на ремонт. И передаем продукты в школу: картошку, лук, чеснок, муку, фасоль, сухофрукты, морковку, сахар, свеклу, огурцы, капусту. Также сдаем на заготовку помидоров“, - сообщила Светлана Коваль.

Об этом пишет Обозреватель.

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Мама Алина из Харькова так обрисовала финансовую помощь школе. “Каждый месяц по 60 грн - половину в фонд класса, половину в фонд школы. В класс покупали воду, оплачивали уборку, канцелярские товары, сладости на стол в конце учебного года, грамоты. На что тратила школа эти деньги - не знаю, по-моему, они отчитались за меньшую сумму, чем мы собирали. Еще по 100 грн в год сдавали на поздравления детей с днем рождения, 8 марта, 14 октября, и Днем Святого Николая. Еще по 100 грн в год сдавали на поздравления учителю. Ремонт класса обошелся по 170 грн с человека“, - пожаловалась Алина в беседе с нами.

Что говорят в Минобразовании?

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В Минобразования выпустили специальную памятку о школьных поборах для учителей и департаментов образования накануне 1 сентября. В ней еще раз напоминают, что образование у нас бесплатное. Оно не может зависеть от того, смогли родители купить дополнительные тетрадки или хрестоматии для своих детей. По словам министра образования Лилии Гриневич, часто вокруг дополнительных тетрадок и учебников крутится бизнес. Попросту кто-то зарабатывает на родительских тратах.

Что говорит эксперт?

Соучредитель общественного объединения “Батьки SOS“ Олена Парфенова говорит, что, к сожалению, проблема поборов в украинских школах действительно существует.

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“Тут нет универсального ответа. Каждый родитель должен для себя решить - будет он помогать школе или нет. Если решили, что будете помогать, то делать это нужно законно. При школе или департаменте образования существуют благотворительные счета, куда можно перечислять деньги. Помните, что никто не может вам говорить, какую именно сумму вы должны сдать. Вы сами это решаете, благотворительность - дело абсолютно добровольное“, - говорит Парфенова.

Также она подчеркивает, что перечислив деньги на счет, вы имеете право знать, на что они потрачены. Есть еще один вариант - можно создать свое благотворительное родительское объединение и помогать своей школе.

Ранее сообщалось о том, что семилетний ребенок стал самый молодым миллионером Украины.