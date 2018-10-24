"Евробляхи"-2019: Будут ли в Украине дешевые авто

Новый законопроект предполагает снятия экологических и возрастных ограничений авто.

В ноябре народные депутаты рассмотрят законопроект, который существенно упростит растаможку в Украине. Ключевые изменения касаются снятия экологического и возрастного ограничений. Сколько будет стоить растаможка авто в таком случае – читайте далее.

Об этом сообщают Вести.

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Глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина считает, что в случае принятия законопроектов (№8487 и 8488) украинцев ждут серьезные изменения. Так, в частности, вместо жесткого ограничения, которое действует сейчас (автомобиль, который импортируется, должен соответствовать “Евро-5(6)“ и быть выпущенным не ранее 2010 года), будут введены корректирующие коэффициенты акциза, привязанные к возрасту машины. Чем новее авто - тем меньше ставка. Чем больше возраст транспортного средства - тем больше придется уплатить акциза при растаможке.

“Самое главное, что изменится, - это появится возможность растаможки автомобилей, которые не отвечают экологическому стандарту “Евро-5“. То есть можно будет растаможить автомобиль любого возраста. Еще один важный момент - это существенное изменение ставок акциза на ввоз автомобилей. Нужно дождаться заседания профильного комитета, на котором будет окончательно известно, остались ли все коэффициенты такими же, как были приняты в первом чтении, и будут ли утверждены изменения к первоначальной формуле“, - сказала Южанина.

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Напомним, согласно принятому в первом чтении законопроекту, вместо существующей шкалы с диапазонами объемов двигателей и возраста легковых авто нардепы предлагают применять единую формулу и две базовые ставки (БС). Для бензиновых авто базовую ставку предлагается установить на уровне €50, для “дизелей“ - €75. Сама формула будет выглядеть следующим образом: базовая ставка, умноженная на коэффициент объема двигателя и возраст автомобиля. Например, для пятилетнего автомобиля с бензиновым двигателем объемом 2,4 л акциз будет составлять €600 (вместо €5,3 тыс. акцизного сбора по обычной ставке, без учета льготного периода растаможки, который действует до конца 2018 года), а для двухетнего “дизеля“ объемом 1,6 л - €240 (вместо €3 тыс.).

Иными словами, теперь в Украину можно будет ввозить авто чуть ли не 90-х годов, проходить растаможку и получать украинские номера. Это, с одной стороны, позволит обзавестись иномаркой даже тем, кто и не мечтал скопить на нее, а с другой - наводнит страну автохламом.

Ранее сообщалось о том, какие авто и почем покупают украинцы.