Со всех 400 грн ежемесячно: Нардепы предложили новый законопроект

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об обязательном медстраховании.

Народные депутаты зарегистрировали в ВР законопроект №9163, согласно которому в Украине внедрят обязательное медицинское страхование. Оплачивать страховку будут работодатели или местные органы власти. По предварительным расчетам, эта сумма составляет 400 гривен в месяц.

Об этом сообщает Сегодня.

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“Украинцы за свой счет финансируют систему здравоохранения на 60%, а государство на 40%. В результате, медицинская помощь для украинцев стала катастрофически недоступной экономически и физически“, – отмечают депутаты в пояснительной записке к проекту. Поэтому авторы проекта предлагают разделить медуслуги на те, которые будет покрывать государство, и те, которые возместит страховка.

Что оплатит госбюджет? В проекте указан тот же перечень медуслуг, что и в нынешнем законе. Это экстренная медпомощь, первичная помощь – лечение у терапевта, семейного врача и педиатра; специализированная и высокоспециализированная медпомощь; паллиативная медпомощь и реабилитация; медпомощь детям до 16 лет, ведение беременности и роды.

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Конкретный список бесплатных услуг будет известен только в 2019 году, когда Рада будет утверждать новый госбюджет. То есть украинцам каждый год будут сообщать, что в больницах официально платно и сколько это будет стоить. Цена на медуслуги будет одинаковой во всех медучреждениях. То, что не войдет в госпрограмму, по сути, и должна покрыть медстраховка.

Также в законопроекте указано, что может покрывать страховка. Это диагностика, лечение, профилактика, реабилитация и лекарства. Перечень услуг будет зависеть от договора со страховой компанией.

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Годовой взнос за каждого человека будет стоить примерно 4783 гривни, или 398,56 гривен ежемесячных платежей. Его должны будут платить работодатели, и сделают это, вероятно, за счет зарплат; за безработных должны будут платить местные органы власти (с полученных налогов).

Законопроект устанавливает для страховщиков проект массу ограничений. Например, страховая компания должна хранить деньги только в государственном банке. 94% взноса страховщик должен направлять в свой резервный фонд. Именно из него компания будет оплачивать лечение клиентов. 5% от этой суммы страховая оставляет на организацию своей работы: сюда входят расходы и прибыль предприятия. Еще 1% надо будет перечислять в государственный Резервный Фонд. Этот фонд якобы должен стать “подушкой безопасности“: если у какой-то страховой вдруг закончатся деньги, лечение пациентов будет финансироваться из Фонда. Также новая структура будет контролировать страховые компании.

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Именно тотальный контроль и настораживает страховщиков. Например, государственный Резервный Фонд – неплохой способ для чиновников контролировать денежные потоки на медицину. По подсчетам самих авторов законопроекта, благодаря страховым взносам работодатели могут “дофинансировать“ медицину на 50-70 млрд грн.

Законопроект №9163 только недавно внесли в парламент. Он должен еще пройти обсуждение в комитетах парламента и получить экспертное заключение, только потом его могут вынести на голосование. До этого момента может пройти достаточно много времени. Например, два практически идентичных проекта лежат в комитетах с 2016 года.

Ранее сообщалось о том, сколько зарабатывают в Украине медики и фармацевты.