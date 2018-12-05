Новые тарифы на холодную воду: Киевводоканал опубликовал цифры

Обнародованы новые тарифы на холодную воду, которые придут в квитанциях за ноябрь.

Повышение тарифов Киевводоканалом стартовало с середины октября, теперь жители столицы получат обновленную стоимость за использованную холодную воду в ноябре.

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Согласно постановления НКРЭКУ за централизованное водоснабжение и водоотвод киевляне будут платить 18,288 грн (НДС – 3,048 грн).

Об этом сообщают Вести со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

За 1 куб м водоснабжения компания просит 9,492 грн (НДС – 1,582 грн), а 1 куб м за водоотведение 8,796 грн (НДС – 1,466 грн).

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Централизованное снабжение холодной воды и водоотведение с использованием внутридомовых систем будет стоить 19,596 грн (НДС – 3,266 грн). Где стоимость водоснабжения равняется 10,092 грн (НДС – 1,464 грн), а водоотведения 9,504 грн (НДС – 1,322 грн) за кубометр.

Ранее сообщалось, что украинцы задолжали стране 39,2 млрд грн за коммунальные услуги.