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Новые тарифы на холодную воду: Киевводоканал опубликовал цифры

Комментариев: 5
Обнародованы новые тарифы на холодную воду, которые придут в квитанциях за ноябрь.
Киевводоканал опубликовал новые расценки на холодную воду
Киевводоканал опубликовал новые расценки на холодную воду
depositphotos.com

Повышение тарифов Киевводоканалом стартовало с середины октября, теперь жители столицы получат обновленную стоимость за использованную холодную воду в ноябре. 

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Согласно постановления НКРЭКУ за централизованное водоснабжение и водоотвод киевляне будут платить 18,288 грн (НДС – 3,048 грн).

Об этом сообщают Вести со ссылкой на пресс-службу Киевводоканала.

За 1 куб м водоснабжения компания просит 9,492 грн (НДС – 1,582 грн), а 1 куб м за водоотведение 8,796 грн (НДС – 1,466 грн). 

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Централизованное снабжение холодной воды и водоотведение с использованием внутридомовых систем будет стоить 19,596 грн (НДС – 3,266 грн). Где стоимость водоснабжения равняется 10,092 грн (НДС – 1,464 грн), а водоотведения 9,504 грн (НДС – 1,322 грн) за кубометр.

Ранее сообщалось, что украинцы задолжали стране 39,2 млрд грн за коммунальные услуги.

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Теги: тарифы на воду, тарифы на холодную воду, цена за водоснабжение, киевводоканал, повышение тарифов, повышение стоимости
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Комментариев (5)
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Мыкола    05.12.2018, 13:27
Оценка:  0
Мыкола
Днепр по боком , а платим так, вроде качаем воду из Винницы.Гнвать надо этого пана спортсмена.Задрал уже постоянными повышением цены на все и вся!
гость  (аноним)  05.12.2018, 13:27
Оценка:  0
гость
О, ну наконец-то хоть одна приятная новость )
Как то давно не дорожало ничего , целых три дня на этой неделе.
Геноцидники поздравляют электорат с новым годом))))
гость  (аноним)  05.12.2018, 12:20
Оценка:  -3
гость
Ну как, киевляне, радостно? О партии "Удар" кто-нибудь помнит? А ведь кличко лично обешал вместе с яценюком и порошенко европейские з/п и пенсии. Неужели позабыли? Блин, самая бедная страна Европы с самыми дорогими чиновниками.
girol1982    05.12.2018, 12:34
Оценка:  +1
girol1982
у Вас в России тарифы ниже ?
GreenPeace!    05.12.2018, 13:01
Оценка:  0
GreenPeace!
В киеве уже киевлян не встретишь,одни приезжие.
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