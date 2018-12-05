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Новый вид социальной помощи: Кому выплатят дополнительные деньги

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С 1 января введут новый вид соцпомощи для лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями.
Минсоцполитики вводит новую соцпомощь для украинцев
Минсоцполитики вводит новую соцпомощь для украинцев
depositphotos.com

Министерство социальной политики планирует ввести социальную помощь с 1 января 2019 года для лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями, но с неустановленной еще инвалидностью. 

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Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на заявление Андрея Ревы на заседании правительства в среду, 5 декабря.

“Этот проект мы полностью реализуем – правительством утвержден порядок предоставления такой помощи“, – заявил министр социальной политики Андрей Рева. 

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Он считает, что это еще один нужный и важный пункт в плане по поддержанию благополучия украинских семей.

Ранее сообщалось, что на соцпомощь украинцам в 2018 году выделили 130 млрд гривен.

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Теги: соцпомощь, министерство социальной политики, андрей рева, выплата
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  05.12.2018, 13:54
Оценка:  +1
гость
Давайте угадаем: первые получат помощь депутаты и чиновники, ведь инвалидность их детей точно еще не установлена!
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