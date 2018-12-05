Новый вид социальной помощи: Кому выплатят дополнительные деньги

С 1 января введут новый вид соцпомощи для лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями.

Министерство социальной политики планирует ввести социальную помощь с 1 января 2019 года для лиц, ухаживающих за детьми с тяжелыми заболеваниями, но с неустановленной еще инвалидностью.

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Об этом сообщает Обозреватель со ссылкой на заявление Андрея Ревы на заседании правительства в среду, 5 декабря.

“Этот проект мы полностью реализуем – правительством утвержден порядок предоставления такой помощи“, – заявил министр социальной политики Андрей Рева.

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Он считает, что это еще один нужный и важный пункт в плане по поддержанию благополучия украинских семей.

Ранее сообщалось, что на соцпомощь украинцам в 2018 году выделили 130 млрд гривен.