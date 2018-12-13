После Нового года станут приходить новые платежки за свет

Тарифы на электроэнергию не изменятся, но квитанцию поделят на две части.

С 1 января 2019 года украинцы получат новые квитанции за свет depositphotos.com

С 1 января 2019 года согласно закону Украины “Про рынок электрической энергии“ украинцы получат новые квитанции за оплату электроэнергии, которые будут состоять из отдельной суммы за услуги компании-продавца и компании-поставщика.

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Об этом сообщает Сегодня.

Тарифы на электричество пока не изменятся, новые договора подписывать не нужно. Ездить и посылать документы также не нужно будет.

Для того, чтобы договор вступил в силу автоматически, стоит просто продолжать оплачивать услуги данных компаний.

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Но если планируется сменить компании-продавца и поставщика, то стоит пройти процедуру переоформления договора на электроэнергию.

Ранее сообщалось, как будут работать новые правила оплаты за электроэнергию и зачем заключать договора на потребление и распределение электричества.