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После Нового года станут приходить новые платежки за свет

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Тарифы на электроэнергию не изменятся, но квитанцию поделят на две части.
С 1 января 2019 года украинцы получат новые квитанции за свет
С 1 января 2019 года украинцы получат новые квитанции за свет
depositphotos.com

С 1 января 2019 года согласно закону Украины “Про рынок электрической энергии“ украинцы получат новые квитанции за оплату электроэнергии, которые будут состоять из отдельной суммы за услуги компании-продавца и компании-поставщика. 

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Об этом сообщает Сегодня.

Тарифы на электричество пока не изменятся, новые договора подписывать не нужно. Ездить и посылать документы также не нужно будет.

Для того, чтобы договор вступил в силу автоматически, стоит просто продолжать оплачивать услуги данных компаний. 

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Но если планируется сменить компании-продавца и поставщика, то стоит пройти процедуру переоформления договора на электроэнергию.

Ранее сообщалось, как будут работать новые правила оплаты за электроэнергию и зачем заключать договора на потребление и распределение электричества.

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Теги: электричество, квитанции, платежки, тариф на электричество, электроэнерия, оплата за свет
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Комментариев (1)
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Peyot    13.12.2018, 13:25
Оценка:  +1
Peyot
И чем больше Свет у вас будет на претяжении месяца тем больше платежей прийдется оплатить))))) что за безграмотные писаки на БМ)))))
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