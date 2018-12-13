После Нового года станут приходить новые платежки за свет
С 1 января 2019 года согласно закону Украины “Про рынок электрической энергии“ украинцы получат новые квитанции за оплату электроэнергии, которые будут состоять из отдельной суммы за услуги компании-продавца и компании-поставщика.
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Об этом сообщает Сегодня.
Тарифы на электричество пока не изменятся, новые договора подписывать не нужно. Ездить и посылать документы также не нужно будет.
Для того, чтобы договор вступил в силу автоматически, стоит просто продолжать оплачивать услуги данных компаний.
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Но если планируется сменить компании-продавца и поставщика, то стоит пройти процедуру переоформления договора на электроэнергию.
Ранее сообщалось, как будут работать новые правила оплаты за электроэнергию и зачем заключать договора на потребление и распределение электричества.
Полная версия правил