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Как и когда украинцы получат компенсацию за некачественные ЖКУ

Спецтема: Коммуналка
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Геннадий Зубко заявил, что министерство разработало механизм компенсации за коммунальные .
Государство будет компенсировать некачественные услуги ЖКХ
Государство будет компенсировать некачественные услуги ЖКХ
depositphotos.com

Вице-премьер министр и по совместительству глава Министерства регионального развития строительства и ЖКХ заявил на заседании, что ведомство разработало механизм проверки качества предоставления коммунальных услуг, а в случае проблем, украинцы могут обратиться за компенсацией, передает Сегодня. 

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"Потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок качества ЖКУ и в дальнейшем получать возмещение. Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, вывоза бытовых отходов, управление многоквартирным домом. Таким образом мы усиливаем права и интересы потребителей и устанавливаем прозрачные механизмы взаимодействия потребителя и поставщика услуг в соответствии с европейскими стандартами ", - сказал Зубко.

Он отметил, что инициатива уже утверждена на заседании правительства вместе с формой акта-претензии и механизмом его удовлетворения. Воспользоваться услугой можно будет с 1 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что новые законы, которые регулируют ЖК услуги вступит в силу в мае 2019 года.

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Теги: коммуналка, ЖКХ, ЖКУ, коммунальные услуги, возврат за качество, компенсации, компенсации государства
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