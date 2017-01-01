Как и когда украинцы получат компенсацию за некачественные ЖКУ

Геннадий Зубко заявил, что министерство разработало механизм компенсации за коммунальные .

Вице-премьер министр и по совместительству глава Министерства регионального развития строительства и ЖКХ заявил на заседании, что ведомство разработало механизм проверки качества предоставления коммунальных услуг, а в случае проблем, украинцы могут обратиться за компенсацией, передает Сегодня.

Читай также: 5 ответов на главные вопросы о монетизации льгот и субсидий

"Потребители коммунальных услуг смогут требовать проведения проверок качества ЖКУ и в дальнейшем получать возмещение. Это будет касаться проверок качества услуг по поставке тепловой энергии, горячей воды, централизованного водоснабжения и водоотведения, вывоза бытовых отходов, управление многоквартирным домом. Таким образом мы усиливаем права и интересы потребителей и устанавливаем прозрачные механизмы взаимодействия потребителя и поставщика услуг в соответствии с европейскими стандартами ", - сказал Зубко.

Он отметил, что инициатива уже утверждена на заседании правительства вместе с формой акта-претензии и механизмом его удовлетворения. Воспользоваться услугой можно будет с 1 мая 2019 года.

Ранее сообщалось, что новые законы, которые регулируют ЖК услуги вступит в силу в мае 2019 года.