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Коммуналка после Нового года: Что ждет украинцев

Спецтема: Коммуналка
Комментариев: 2
Новый закон, который регулирует ЖК услуги вступит в силу в мае 2019 года.
Как украинцы будут оплачивать ЖКХ в 2019 году
Как украинцы будут оплачивать ЖКХ в 2019 году
depositphotos.com

Новый закон, который регулирует жилищно-коммунальные услуги содержит в себе ряд изменений, из которых самыми важными являются: 

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- пеня на долги за коммуналку в размере 0,01% в день;

- начисление абонентской платы на коммуналку;

- отключение коммунальных услуг за долги.

Чтобы избежать пени на коммуналку, следует оплачивать услуги до 20 числа включительно, передает Обозреватель. 

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“С этого дня тех, кто задержит оплату, будут наказывать копейкой. А учитывая небольшой размер пени (всего чуть более 3,5% за год), наказания действительно будет копеечным. Если месяц не платить коммуналку на общую сумму 2 тыс. грн, то “накапает“ всего 6 грн. Куда ощутимее будет введение абонентских плат. Формулу, по которой их будут считать, уже разработали в Кабмине“, - сказано в материале. 

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Для начисления абонентской платы выведена формула: минимальная зарплата*2,58*коэффициент расхода. Где последний составляет расход за горячую воду и тепло – 0,004, холодную воду – 0,0035, и вывоз мусора – 0,0015.

С формулы следует, что в 2019 максимальная абонплата на тепло и горячую воду будет равняться 43 грн, на холодную воду достигнет 37,6 грн, а на вывоз мусора 16,1 грн.

Ранее сообщалось, сколько и как будут платить украинцы за долги по коммуналке.

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Теги: коммуналка, плата за коммуналку, ЖКХ, жилищно-коммунальные услуги, оплата коммунальных услуг в украине
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Комментариев (2)
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RomaCrimea    27.12.2018, 16:56
Оценка:  0
RomaCrimea
(_Y_)
Людка Жбанова  (аноним)  27.12.2018, 16:35
Оценка:  -1
Людка Жбанова
Тю, уже 10 лет коммуналку не плачу! В моем подвале тепло и ....
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