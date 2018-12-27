Коммуналка после Нового года: Что ждет украинцев

Новый закон, который регулирует ЖК услуги вступит в силу в мае 2019 года.

Как украинцы будут оплачивать ЖКХ в 2019 году depositphotos.com

Новый закон, который регулирует жилищно-коммунальные услуги содержит в себе ряд изменений, из которых самыми важными являются:

Читай также: Какой сюрприз ждет украинцев с субсидиями

- пеня на долги за коммуналку в размере 0,01% в день;

- начисление абонентской платы на коммуналку;

- отключение коммунальных услуг за долги.

Чтобы избежать пени на коммуналку, следует оплачивать услуги до 20 числа включительно, передает Обозреватель.

Читай также: В Украине утвердили механизм монетизации субсидий

“С этого дня тех, кто задержит оплату, будут наказывать копейкой. А учитывая небольшой размер пени (всего чуть более 3,5% за год), наказания действительно будет копеечным. Если месяц не платить коммуналку на общую сумму 2 тыс. грн, то “накапает“ всего 6 грн. Куда ощутимее будет введение абонентских плат. Формулу, по которой их будут считать, уже разработали в Кабмине“, - сказано в материале.

Читай также: Стабильность и экономический рост: Гройсман озвучил задания на 2019 год

Для начисления абонентской платы выведена формула: минимальная зарплата*2,58*коэффициент расхода. Где последний составляет расход за горячую воду и тепло – 0,004, холодную воду – 0,0035, и вывоз мусора – 0,0015.

С формулы следует, что в 2019 максимальная абонплата на тепло и горячую воду будет равняться 43 грн, на холодную воду достигнет 37,6 грн, а на вывоз мусора 16,1 грн.

Ранее сообщалось, сколько и как будут платить украинцы за долги по коммуналке.