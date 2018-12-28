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Кто получает больше всех в Киеве во второй половине 2018 года: Инфографика

Комментариев: 2
Строители заняли первое место с зарплатой около 15 тыс гривен.
Сколько заработали в Киеве за вторую половину 2018 года
Сколько заработали в Киеве за вторую половину 2018 года
depositphotos.com

Во второй половине 2018 года самые большие зарплаты получили строители в Киеве. Зарплата выросла на 5 тыс гривен, что принесло им первое место, передают Финансы со ссылкой на OLX.ua. 

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Второе место заняли представители домашнего персонала. В среднем они получали 14 тыс грн в месяц. В начале года ставка составляла 10 тыс грн, но к декабрю максимальная зарплата достигла 18 тыс грн.

В среднем 11 тыс гривен получали работники транспортной сферы, что вывело их на третье место. Четвертое и пятое места заняли работники промышленной сферы и энергетики, а также сельского хозяйства. Они зарабатывали в среднем около 10 тыс гривен.

ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий
ТОП-5 самых высокооплачиваемых профессий
Финансы

Ранее сообщалось, сколько заработали министры Кабмина и их заместители в ноябре. Лидером по зарплатам в ноябре стал министр иностранных дел Павел Климкин. В большинстве заместители получают больше своих начальников.

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Теги: зарплата, средняя заработная плата, зарплата в киеве, кто получает больше всех
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Комментариев (2)
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Che  (аноним)  28.12.2018, 15:11
Оценка:  0
Che
А де слуги народу?
Gagarinn    28.12.2018, 14:56
Оценка:  0
Gagarinn
А епланы из нафтогаза где?
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