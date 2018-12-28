Кто получает больше всех в Киеве во второй половине 2018 года: Инфографика
Во второй половине 2018 года самые большие зарплаты получили строители в Киеве. Зарплата выросла на 5 тыс гривен, что принесло им первое место, передают Финансы со ссылкой на OLX.ua.
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Второе место заняли представители домашнего персонала. В среднем они получали 14 тыс грн в месяц. В начале года ставка составляла 10 тыс грн, но к декабрю максимальная зарплата достигла 18 тыс грн.
В среднем 11 тыс гривен получали работники транспортной сферы, что вывело их на третье место. Четвертое и пятое места заняли работники промышленной сферы и энергетики, а также сельского хозяйства. Они зарабатывали в среднем около 10 тыс гривен.
Ранее сообщалось, сколько заработали министры Кабмина и их заместители в ноябре. Лидером по зарплатам в ноябре стал министр иностранных дел Павел Климкин. В большинстве заместители получают больше своих начальников.
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