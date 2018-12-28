Украинцы лечатся самостоятельно и ожидают много платить за обращение к врачу

Каждому второму украинцу тяжело найти деньги на лечение, а больше половины людей одалживают.

29,2% пациентов не лечатся, так как считают, то болезнь пройдет сама собой Getty Images

Международный фонд "Возрождение", Киевский институт социологии и Школа охраны здоровья Национального университета Киево-Могилянская академия запустили исследование "Индекс здоровья. Украина" еще в 2016 году. Как изменились данные в 2018 году, разбиралась Украинская правда.

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Исследование в 2018 году проводилось на 10 194 респондентах, где с каждой области Украины (кроме не подконтрольных территорий и Крыма) приняло участие как минимум 400 человек.

Так, доля людей, которые были госпитализированы за последний год и платили за медпомощь "с кармана" составила 88%. В среднем они отдавали 4813 гривен. Среди них, во время госпитализации они оплачивали благотворительный взнос в среднем 633 грн.

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Из них официально в кассу больницы выплачивали в среднем 3622 грн, а неформально врачу или медсестре 2910 грн.

Из тех, кто оплачивал "с кармана" во время госпитализации 95% опрошенных отметило, что не увидели никаких улучшений пребывания в стационаре.

Еще 58% из тех, кто платил за госпитализацию, одалживали деньги в среднем на сумму 14 183 грн.

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На протяжении последних 30 дней суммарные траты на госпитализацию отягощали жизнь пациентов, так как они составили 110% от доходов за месяц.

Еще 66% опрошенных считает, что обеспеченность лекарствами во время стационарного лечения находится на "плохом" уровне. Но в целом 56% довольны лечением в стационаре, из них меньше всего довольны в Сумской области (28%) и в Хмельницкой (29%), а более удовлетворены в Херсонской (86%) и в Харьковской (78%) областях.

Финансовый вопрос лечения Украинская правда

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Высокая стоимость лечения стала барьером для обращения за медицинской помощью для 17% респондентов. А 76% выборки довольны работой участкового терапевта и/или семейного врача.

Самолечение является самым распространенным видом лечения среди остальных, где 31,6% пациентов лечатся с помощью таблеток, а 15,5% народными средствами без таблеток. Только 23,1% обращаются к участковому или семейному врачу, а 2,2% вызывают скорую помощь.

Лечение на амбулаторном уровне Украинская правда

Ранее сообщалось, что потребительское доверие украинцев находится в глубокой "депрессии".