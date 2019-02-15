В Украине стали потреблять меньше мяса

В 2018 году в Украине употребляли на 4,7% меньше говядины.

За 2018 год украинцы стали есть меньше говядины depositphotos.com

Последние данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) свидетельствуют о том, что украинцы сократили потребление говядины, передает УНН.

Читай также: Украина увеличила импорт свинины в пять раз

Так, в январе- ноябре 2018 года украинцы съели 223,5 тыс тонн продукта, когда как в 2017 году люди потребили 234,6 тыс тонн, то есть на 4,7%.

Производство говядины также ушло в минус на 2,9% - за 11 месяцев 2018 года отечественные предприятия произвели 282,5 тыс тонн продукта. А импортировать стали на 23,7% больше, чем в 2017 году. Так, в январе-ноябре 2018 года в Украину завезли 2,3 тыс тонн продукта.

Экспорт говядины в отчетном периоде увеличился на 5% - до 56,9 тыс тонн.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Украине ощутимо подорожало мясо, но оптово-отпускные цены на курятину и свинину уменьшились. За месяц курятина подешевела на 1%, свинина - на 4%.