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В Украине стали потреблять меньше мяса

Комментариев: 3
В 2018 году в Украине употребляли на 4,7% меньше говядины.
За 2018 год украинцы стали есть меньше говядины
За 2018 год украинцы стали есть меньше говядины
depositphotos.com

Последние данные аналитического отдела Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) свидетельствуют о том, что украинцы сократили потребление говядины, передает УНН. 

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Так, в январе- ноябре 2018 года украинцы съели 223,5 тыс тонн продукта, когда как в 2017 году люди потребили 234,6 тыс тонн, то есть на 4,7%.

Производство говядины также ушло в минус на 2,9% - за 11 месяцев 2018 года отечественные предприятия произвели 282,5 тыс тонн продукта. А импортировать стали на 23,7% больше, чем в 2017 году. Так, в январе-ноябре 2018 года в Украину завезли 2,3 тыс тонн продукта.

Экспорт говядины в отчетном периоде увеличился на 5% - до 56,9 тыс тонн.

Ранее сообщалось, что в 2018 году в Украине ощутимо подорожало мясо, но оптово-отпускные цены на курятину и свинину уменьшились. За месяц курятина подешевела на 1%, свинина - на 4%.

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Теги: Мясо, производство, цена, продукты, цены, продукты питания, говядина, потребление мяса
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  15.02.2019, 15:41
Оценка:  0
гость
Тільки націоналістичним дурням ще не доходить, що треба міняти у владі не одних олігархів на інших, а робити революцію справжню, в результаті якої народ дійсно прийде до влади ! Не Россія наша біда, а своя сволота, яка дурить український народ , забирає у нього підприємства і знущається над ним!
Глод    15.02.2019, 15:34
Оценка:  +1
Глод
А Ульяна советовала есть меньше мяса?
k2s11ltk    15.02.2019, 15:27
Оценка:  +1
k2s11ltk
Чи не відкриття!
З таким рівнем життя, скоро й картоплі з крупами будем менше вживати, все на комуналку та транспорт витрачається!
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