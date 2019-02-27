В качестве приза – квартира или машина: В Украине раскрыли новую схему афер
Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) рассказали, что в Украине появились новые виды финансового мошенничества, которые включают перевод средств на карточные счета фейковых компаний, передает Сегодня.
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Так, аферисты сообщают украинцам через смс о том, что они якобы выиграли квартиру в Киеве или дорогой автомобиль.
"При этом предлагается перечислить денежные средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности. Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера", – заявили в Нацкомфинуслуг.
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Комиссия просит всех получивших смс, сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.
"На сайтах мошеннических финансовых компаний размещены фейковые свидетельства Нацкомфинуслуг за подписью члена комиссии Александра Залетова. ... По данному факту член Нацкомфинуслуг Залетов обратился с соответствующим заявлением в Национальную полицию", - добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Украине все чаще "воруют" услуги. Украинцы стали убегать из парикмахерских, автозаправок, а также воровать в маршрутках сдачу.
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