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В качестве приза – квартира или машина: В Украине раскрыли новую схему афер

Комментариев: 2
Подделывают даже подпись члена Нацкомфинуслуг.
В Украине появились новые виды финансового мошенничества
В Украине появились новые виды финансового мошенничества
depositphotos.com

Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг) рассказали, что в Украине появились новые виды финансового мошенничества, которые включают перевод средств на карточные счета фейковых компаний, передает Сегодня. 

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Так, аферисты сообщают украинцам через смс о том, что они якобы выиграли квартиру в Киеве или дорогой автомобиль.

"При этом предлагается перечислить денежные средства на карточный счет для оформления свидетельства на право собственности. Поступают и другие сообщения о выигрыше ценных призов аналогичного характера", – заявили в Нацкомфинуслуг. 

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Комиссия просит всех получивших смс, сообщать о таких случаях в правоохранительные органы.

"На сайтах мошеннических финансовых компаний размещены фейковые свидетельства Нацкомфинуслуг за подписью члена комиссии Александра Залетова. ... По данному факту член Нацкомфинуслуг Залетов обратился с соответствующим заявлением в Национальную полицию", - добавили в ведомстве.

Аферисты используют смс рассылку для мошенничества
Аферисты используют смс рассылку для мошенничества
bigmir.net

Ранее сообщалось, что в Украине все чаще "воруют" услуги. Украинцы стали убегать из парикмахерских, автозаправок, а также воровать в маршрутках сдачу.

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Теги: мошенничество, мошенники, мошенничество через смс, смс аферы, аферисты, кидалово
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Комментариев (2)
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zadneprohodchik    27.02.2019, 17:29
Оценка:  0
zadneprohodchik
Ляяя во лохи, дааа у нас дураков на 100 лет припасено
Sancho-s    27.02.2019, 16:59
Оценка:  +1
Sancho-s
Куда заявлять, если на таких мошенников заявы не принимают, а просто отговаривают писать, ссылаясь на то, что не хватает потенциала...?
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