Новая афера для клиентов ПриватБанка: Как обманывают мошенники
Аферисты предлагают фейковые вознаграждения в сети в 8 тыс грн.
Глава пресс-службы ПриватБанка Инна Музычук рассказала, что аферисты рассылают сообщения клиентам банка с предложением о выигрыше в 8 тыс грн.
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Мошенники предлагают принять участие в опросе, чтобы получить обещанные деньги. Что происходит после прохождения опроса неизвестно. В ПриватБанке утверждают, что не имеют отношения к этому вопросу.
Также, в ПриватБанке просят сообщать на горячую линию по номеру 3700 о подобных конкурсах и акциях при любых подозрениях.
Ранее сообщалось, что украинец заплатил мошенникам огромную сумму за несуществующую работу. Сервисный инженер заплатил 16 тыс грн по трудоустройству за несуществующую вакансию за границей.
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