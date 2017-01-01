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Новая афера для клиентов ПриватБанка: Как обманывают мошенники

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Аферисты предлагают фейковые вознаграждения в сети в 8 тыс грн.
Мошенники используют ПриватБанк для афер
Мошенники используют ПриватБанк для афер
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Глава пресс-службы ПриватБанка Инна Музычук рассказала, что аферисты рассылают сообщения клиентам банка с предложением о выигрыше в 8 тыс грн. 

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Мошенники предлагают принять участие в опросе, чтобы получить обещанные деньги. Что происходит после прохождения опроса неизвестно. В ПриватБанке утверждают, что не имеют отношения к этому вопросу.

Также, в ПриватБанке просят сообщать на горячую линию по номеру 3700 о подобных конкурсах и акциях при любых подозрениях.

Ранее сообщалось, что украинец заплатил мошенникам огромную сумму за несуществующую работу. Сервисный инженер заплатил 16 тыс грн по трудоустройству за несуществующую вакансию за границей.

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Теги: ПриватБанк, афера, развод, мошенничество, мошенники, Инна Музычук
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