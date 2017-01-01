Новая схема обмана с арендой жилья: Как не попасться

Нельзя "бросаться" на слишком низкую цену, а при договоре все записывать.

Нельзя отдавать деньги раньше, чем предложенное жилье будет просмотрено depositphotos.com

Сегодня поделились, на что следует смотреть во время договора аренды жилья, чтобы не стать жертвой обмана.

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Так, студент Николай Латчук со своей девушкой нашли объявление на популярном сайте по аренде жилья. Квартиру предлагали взять за 5900 грн с дополнительной коммуналкой. После звонка хозяин квартиры перенаправил к риелторам.

"Я им дал деньги, она мне – оригинал договора. И направила меня по адресу. Там мы должны были встретиться с агентом. Я ему звоню, а он мне говорит, мол, хозяин больше не хочет сдавать, ищите другую квартиру", – вспоминает Николай.

Деньги не вернули, на звонки не отвечают, а офис уже оказался закрыт.

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Агент по поиску недвижимости Александр Бойко утверждает, что такая схема работает почти на каждом третьем искателе арендованных квартир. Он советует не отдавать деньги раньше, чем вы увидите предложенное жилье.

"Обязательно нужно посмотреть документы руководителя. Юридическое лицо должно иметь либо статус частного предпринимателя... И нужно посмотреть посмотреть вид деятельности, чтобы убедится в том, что они могут заниматься сдачей в аренду", – говорит Бойко.

Он уверен, что при требовании денег вперед то ли за договор, за контактную базу или что-либо еще, скорее всего это мошенники. Указать на аферу может и стоимость жилья, если она ниже рыночной на 10% и более.

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Что делать, чтобы вернуть деньги, рассказал юрист Павел Богомаз.

"Что должен человек сделать? Вызывать либо 102, если он находится в офисе мошенников, либо подавать заявление в полицию, например, если человек просто на карточку заплатил деньги. Полиция принимает заявление, регистрирует уголовное производство, собирает доказательства", – говорит юрист.

Он поделился, что доказательствами могут быть договор, записанные телефонные разговоры, номер карты, куда человек переводил деньги. Дальше – дело за правоохранителями. Николай Лутчак уже написал заявление в полицию и ждет ответа. Если мошенников задержат, им грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, как правильно составить договор аренды жилья, чтобы "не кинули". Перед тем как подписывать любой договор, нужно проверить все документы и владельца квартиры.