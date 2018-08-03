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Однушка в Киеве: Какое жилье в мире можно снять на эти деньги

Комментариев: 4
По той же цене, что и однушка в Киеве можно позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии.
В Киеве за аренду квартиры придется заплатить от 6 тыс гривен
В Киеве за аренду квартиры придется заплатить от 6 тыс гривен
depositphotos.com

В среднем в Украине однокомнатную квартиру можно арендовать за 3352 грн по данным Госстата. Дороже всего съем традиционно обойдется в Киеве, тут за квартиру придется заплатить в среднем 6636 грн. Риелторы же утверждают, что на самом деле цены на столичные квартиры намного выше. Так, в окраине нужно будет отдать 7-9 тыс, а в центре от 10 тыс грн. 

Читай также: Госстат подсчитал, как подорожали квартиры в Украине: Инфографика

Сегодня поискали, какие квартиры в мире можно арендовать за те же деньги, где 10 тыс равняется приблизительно 315 евро. Оказалось, что в большинстве из крупных городом мира цена за аренду квартиры колеблется от 600-700 евро даже не в центре и от 1000 евро в престижных центральных районах.

Но, например, если снять квартиру в Риме у хозяйки, то всего за 200 евро в месяц можно иметь сад, в котором разрешается курить, и жить даже с питомцами. Но квартира с условиями, придется заключить договор на 6 месяцев с предоплатой в 50%.

Вместо Киева можно снять комнату в Риме
Вместо Киева можно снять комнату в Риме
Сегодня

Цены на квартиры в Грузинском Тбилиси стартуют от 400 евро в месяц, но если выбрать скромную квартирку в цокольном этаже, но со стиральной машиной, то можно обойтись в 300 евро.

В Тбилиси предлагают уютную квартиру
В Тбилиси предлагают уютную квартиру
Сегодня

Более-менее схожие цены с Киевом можно найти сейчас в ЮАР. За 289 евро в месяц можно снять целый коттедж со спальней и приемной в Йоханнесбурге.

За те же деньги в ЮАР можно снять целый особняк
За те же деньги в ЮАР можно снять целый особняк
Сегодня

За 320 евро в месяц можно позволить себе немного пожить на Бали. Тут можно снять хижину в курортной деревне Чангу «под открытым небом», в которой есть даже кондиционер, телевизоры и интернет.

Вместо столичной квартиры можно арендовать хижину на Бали
Вместо столичной квартиры можно арендовать хижину на Бали
Сегодня

Позволить себе Барселону или Мадрид мы бы не смогли, но вот в Аликанте предлагают спальню на 4х гостей на верхних этажах за 285 евро. Зато возле дома есть общий бассейн и частная терраса на крыше.

Вместо столичной квартиры можно арендовать хижину на Бали
Вместо столичной квартиры можно арендовать хижину на Бали
Сегодня

Ранее сообщалось, что на Сицилии распродают дома всего за 1 евро. Таким образом местные жители пытаются предотвратить "вымирание" города. 

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Теги: однушка, однушка в киеве, аренда квартир, аренда квартир в киеве, аренда квартир в мире, аренда квартир в украине
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  04.02.2019, 19:04
Оценка:  0
гость
A рaньше,помнится,говoрили,что нa Зaпaде aренд дешевaя. И квaртиры, типa: в Берлине купить можно зa 30 тыс.евро,дa в Вaршaве,дa можно.. и пр.бред. Нaконец-то нaписaли прaвду: везде горaздо дороже,чем в у нaс. И покупкa,и aрендa.
гость  (аноним)  04.02.2019, 18:50
Оценка:  0
гость
Zadneprohodchik - не нравиться наша Украина, вали в мацкаляндию, там и пенсии выше и бандеровцов нет. Нам тут такие про_росийско настроенные элементы не нужны.
гость  (аноним)  04.02.2019, 17:59
Оценка:  0
гость
zadneprohodchik 04.02.2019, 17:47
не звизди.
Если я зимой за однушку плачу до 1500грн, а летом 500-600, то ты сможешь за эти деньги снять хату в Киеве, балабол?????????
zadneprohodchik    04.02.2019, 17:47
Оценка:  -1
zadneprohodchik
Ага а коммуналка рошеновская еще столько же как аренда затянет
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