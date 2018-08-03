Однушка в Киеве: Какое жилье в мире можно снять на эти деньги

По той же цене, что и однушка в Киеве можно позволить себе угол в Риме, шалаш на Бали, офис в ЮАР, пентхаус в Испании и цокольный этаж в Грузии.

В среднем в Украине однокомнатную квартиру можно арендовать за 3352 грн по данным Госстата. Дороже всего съем традиционно обойдется в Киеве, тут за квартиру придется заплатить в среднем 6636 грн. Риелторы же утверждают, что на самом деле цены на столичные квартиры намного выше. Так, в окраине нужно будет отдать 7-9 тыс, а в центре от 10 тыс грн.

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Сегодня поискали, какие квартиры в мире можно арендовать за те же деньги, где 10 тыс равняется приблизительно 315 евро. Оказалось, что в большинстве из крупных городом мира цена за аренду квартиры колеблется от 600-700 евро даже не в центре и от 1000 евро в престижных центральных районах.

Но, например, если снять квартиру в Риме у хозяйки, то всего за 200 евро в месяц можно иметь сад, в котором разрешается курить, и жить даже с питомцами. Но квартира с условиями, придется заключить договор на 6 месяцев с предоплатой в 50%.

Вместо Киева можно снять комнату в Риме Сегодня

Цены на квартиры в Грузинском Тбилиси стартуют от 400 евро в месяц, но если выбрать скромную квартирку в цокольном этаже, но со стиральной машиной, то можно обойтись в 300 евро.

В Тбилиси предлагают уютную квартиру Сегодня

Более-менее схожие цены с Киевом можно найти сейчас в ЮАР. За 289 евро в месяц можно снять целый коттедж со спальней и приемной в Йоханнесбурге.

За те же деньги в ЮАР можно снять целый особняк Сегодня

За 320 евро в месяц можно позволить себе немного пожить на Бали. Тут можно снять хижину в курортной деревне Чангу «под открытым небом», в которой есть даже кондиционер, телевизоры и интернет.

Вместо столичной квартиры можно арендовать хижину на Бали Сегодня

Позволить себе Барселону или Мадрид мы бы не смогли, но вот в Аликанте предлагают спальню на 4х гостей на верхних этажах за 285 евро. Зато возле дома есть общий бассейн и частная терраса на крыше.

Вместо столичной квартиры можно арендовать хижину на Бали Сегодня

Ранее сообщалось, что на Сицилии распродают дома всего за 1 евро. Таким образом местные жители пытаются предотвратить "вымирание" города.