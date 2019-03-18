Гройсман просит не выписывать членов семьи из жилья ради субсидии

Премьер рассказал, что с "тяжелыми условиями" решения будет принимать специальная комиссия.

Во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман попросил людей не выписывать из квартир родственников для получения субсидии.

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"Для субсидий созданы специальные комиссии на территориях. Если люди в тяжелых условиях, не надо никого выписывать. Надо обращаться в муниципальные комиссии, и они вправе принять решение, индивидуально для каждого, кто нуждается в поддержке", - заявил глава правительства.

Ранее сообщалось, куда девать неиспользованную субсидию. Если субсидия использована не полностью, то можно пустить ее на уменьшение суммы в последующих платежках.