Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Гройсман просит не выписывать членов семьи из жилья ради субсидии

Комментариев: 5
Премьер рассказал, что с "тяжелыми условиями" решения будет принимать специальная комиссия.
Для субсидий созданы специальные комиссии на территориях
Для субсидий созданы специальные комиссии на территориях
Facebook.com

Во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде премьер-министр Владимир Гройсман попросил людей не выписывать из квартир родственников для получения субсидии. 

Читай также: "Субсидию можно проесть один раз" – Андрей Рева

"Для субсидий созданы специальные комиссии на территориях. Если люди в тяжелых условиях, не надо никого выписывать. Надо обращаться в муниципальные комиссии, и они вправе принять решение, индивидуально для каждого, кто нуждается в поддержке", - заявил глава правительства.

Ранее сообщалось, куда девать неиспользованную субсидию. Если субсидия использована не полностью, то можно пустить ее на уменьшение суммы в последующих платежках.

Поделись:
Теги: субсидии, комиссия, Владимир Гройсман, премьер-министр, субсидианты, выплата субсидии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (5)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Отсортировать по дате Вниз
zadneprohodchik    18.03.2019, 14:06
Оценка:  0
zadneprohodchik
Вы тарифы адекватные сделайте твари рошеновские, что коммуналка пол зп забирает, понятно что выживают как могут, четонеприпомню я президента чтоб массово всех выписывали.
гость  (аноним)  18.03.2019, 13:53
Оценка:  0
гость
Пора всем семитам, перестать здесь жить трутнями. Едьте к себе в землю обетованную. Вы уже здесь всё сделали.Народ - нищий. Это ваш -БОГ.
гость  (аноним)  18.03.2019, 13:47
Оценка:  +2
гость
Молодцы. Ради подачки от правительства уже многие готовы оставить в квартире 1 чел. И это еще два повышения в мае и конце 2019 г. Так угробить страну еще никому не получалось. БРАВО, порошенко-яценюк-гройсман!!!
GreenPeace!    18.03.2019, 13:49
Оценка:  -1
GreenPeace!
Еще есть клоуны,которые за них голосовать будут
zadneprohodchik    18.03.2019, 14:08
Оценка:  0
zadneprohodchik
Нет, только мертвые души, слепотрастовый напечатал бюлетней уже с запасом и учетом крыма и т.д.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь