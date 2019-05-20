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В Нафтогазе заявили об отказе России от переговоров по газу

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Юрий Витренко предположил, что россияне ждут решения Дании по газопроводу Северный поток-2.
Контракт между Нафтогазом и Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года
Контракт между Нафтогазом и Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года
flickr.com

Российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры по транзиту газа с Украиной и ЕС в мае, на июнь переговоры не согласованы. Об этом написал исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко на своей странице в Facebook в понедельник, 20 мая. 

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"Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента являются только оправданиями", – написал Витренко.

Он предположил, что россияне ждут решения Дании по Северному потоку-2, после чего будет понятно, задержится ли строительство этого газопровода на полгода, или он заработает с 1 января 2020 года, как запланировано. 

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"Напомню, только один из трех вариантов прохождения СП-2, которые сейчас рассматривает Дания, приведет к задержке со строительством. И даже эта задержка не гарантирует Украине сохранения транзита – РФ может сознательно пойти на сценарий, когда они просто ограничат поставки газа в Европу до контрактных минимумов, это приведет к повышению цен в Европе (и для Украины), и затем с позиции силы РФ будет давить на Европу, чтобы препятствия для СП2 были устранены", – добавил Витренко.

Ранее сообщалось, что транзит российской нефти через Украину приостановлен. В компании Укртранснафта уточнили, что это связано с техническими причинами.

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Теги: Россия, Украина, газ, ЕС, Газпром, Евросоюз, Нафтогаз, Витренко, Северный поток, транзит, транзит газа
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  20.05.2019, 19:27
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гость
логично... не зря ведь они 3 потока в обход Украины построили... это было понятно ещё год назад.
гость  (аноним)  20.05.2019, 19:10
Оценка:  0
гость
НАСРАТЬ НА КАЦАПСТАН!!!
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