В Нафтогазе заявили об отказе России от переговоров по газу

Юрий Витренко предположил, что россияне ждут решения Дании по газопроводу Северный поток-2.

Контракт между Нафтогазом и Газпромом по транзиту газа заканчивается в конце 2019 года flickr.com

Российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры по транзиту газа с Украиной и ЕС в мае, на июнь переговоры не согласованы. Об этом написал исполнительный директор НАК Нафтогаз Юрий Витренко на своей странице в Facebook в понедельник, 20 мая.

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"Учитывая, что российская сторона отказалась проводить трехсторонние переговоры в мае, то есть уже после избрания нового президента Украины, на июнь переговоры тоже не были согласованы, то становится очевидным, что они сознательно затягивают этот процесс. И здесь спекуляции о влиянии выборов президента или парламента являются только оправданиями", – написал Витренко.

Он предположил, что россияне ждут решения Дании по Северному потоку-2, после чего будет понятно, задержится ли строительство этого газопровода на полгода, или он заработает с 1 января 2020 года, как запланировано.

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"Напомню, только один из трех вариантов прохождения СП-2, которые сейчас рассматривает Дания, приведет к задержке со строительством. И даже эта задержка не гарантирует Украине сохранения транзита – РФ может сознательно пойти на сценарий, когда они просто ограничат поставки газа в Европу до контрактных минимумов, это приведет к повышению цен в Европе (и для Украины), и затем с позиции силы РФ будет давить на Европу, чтобы препятствия для СП2 были устранены", – добавил Витренко.

Ранее сообщалось, что транзит российской нефти через Украину приостановлен. В компании Укртранснафта уточнили, что это связано с техническими причинами.