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Российская компания подала в суд на завод Антонов

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Российская Объединенная авиастроительная корпорация подала в суд на Антонов. Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая.
РФ подали в суд на украинский авиаконцерн Антоно
РФ подали в суд на украинский авиаконцерн Антоно
ГП Антонов

Публичное акционерное общество Объединенная авиастроительная корпорация подала в суд на украинский государственный авиационный концерн Антонов. Об этом говорится в материалах судебной картотеки. 

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Так, заявление было направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая.

В качестве третьих лиц выступают Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №46 по Москве и ОАК-Антонов – совместное предприятие ОАК и Антонова.

Материалы, разъясняющие суть претензий, в картотеке пока не опубликованы.

Ранее сообщалось, что Roshen подаст в суд на Минэкономики за красную ленту для тортов. Судебное заседание назначили уже на 3 июня.

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Теги: Россия, Москва, суд, Антонов, ДП Антонов
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