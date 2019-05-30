В ГП Антонов прокомментировали российский иск
Иск Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) был подан против ликвидированного в 2017 году концерна ГАК Антонов. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе государственного предприятия в Facebook.
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Напомним, в 2015 году государственное предприятие Антонов постановлением Кабинета министров было включено в состав госконцерна Укроборонпром.
Кроме того, в уставе ГАК Антонов говорится, что концерн не несет ответственности по обязательствам участников, а участники не отвечают по обязательствам концерна.
Ранее сообщалось, что Российская компания подала в суд на завод Антонов. Российская Объединенная авиастроительная корпорация подала в суд на Антонов. Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая.
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