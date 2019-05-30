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В ГП Антонов прокомментировали российский иск

Комментариев: 2
В ГП Антонов сообщили, что в России подали в суд на ликвидированный еще в 2017 году концерн.
ГП Антонов
ГП Антонов
Корреспондент

Иск Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) был подан против ликвидированного в 2017 году концерна ГАК Антонов. Об этом 29 мая сообщили в пресс-службе государственного предприятия в Facebook. 

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Напомним, в 2015 году государственное предприятие Антонов постановлением Кабинета министров было включено в состав госконцерна Укроборонпром.

Кроме того, в уставе ГАК Антонов говорится, что концерн не несет ответственности по обязательствам участников, а участники не отвечают по обязательствам концерна.

Ранее сообщалось, что Российская компания подала в суд на завод Антонов. Российская Объединенная авиастроительная корпорация подала в суд на Антонов. Исковое заявление направлено в Арбитражный суд Москвы 23 мая.

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Теги: суд, Антонов, иск
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Комментариев (2)
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BROKER666    30.05.2019, 10:54
Оценка:  0
BROKER666
кого в УКРАИНЕ интересует решение ордынского суда?
гость  (аноним)  30.05.2019, 10:50
Оценка:  -1
гость
Европейские суды имеют другое мнение, потому надо сначала иметь решение московского суда, а затем подавать в высшие инстанции. Ну украина спец в походах по судам!
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