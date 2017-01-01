Uber перестанет обслуживать пассажиров с низким рейтингом
Клиенты с низким рейтингом будут получать уведомления о том, что им могут отказать в доступе к услугам.
Пассажиры, пользующиеся услугами Uber, чье поведение расценят как некорректное, могут лишиться прав на поездки через приложение, сообщили в компании.
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Нарушением правил будет считаться, например, неряшливость клиента – если он будет оставлять после себя мусор в машине. Или попытки принудить водителя ехать с нарушением скорости. За это пассажиру будет присваиваться водителем низкий рейтинг.
Клиенты приложения в США и Канаде, которые часто попадают в отрицательный рейтинг, будут получать уведомления о том, что им могут отказать в доступе к услугам.
"Уважение – улица с двусторонним движением", – подчеркнули в Uber.
Ранее сообщалось, что китайцы намерены производить электробусы в Украине. Китайская компания Skywell собирается наладить производство электрических автобусов в Украине.
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