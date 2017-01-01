Uber перестанет обслуживать пассажиров с низким рейтингом

Клиенты с низким рейтингом будут получать уведомления о том, что им могут отказать в доступе к услугам.

Пассажиры, пользующиеся услугами Uber, чье поведение расценят как некорректное, могут лишиться прав на поездки через приложение, сообщили в компании. Читай также: Украинская компания представила электрокроссовер - фото Нарушением правил будет считаться, например, неряшливость клиента – если он будет оставлять после себя мусор в машине. Или попытки принудить водителя ехать с нарушением скорости. За это пассажиру будет присваиваться водителем низкий рейтинг.

Клиенты приложения в США и Канаде, которые часто попадают в отрицательный рейтинг, будут получать уведомления о том, что им могут отказать в доступе к услугам.

"Уважение – улица с двусторонним движением", – подчеркнули в Uber.