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Украина и Сербия возобновили прямое авиасообщение

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Сербская авиакомпания Air Serbia после трехлетнего перерыва будет летать из Белграда в Киев трижды в неделю.
Air Serbia вернулась в Украину
Air Serbia вернулась в Украину
Вікіпедія
Сербский национальный авиаперевозчик Air Serbia возобновил регулярные рейсы по маршруту Белград-Киев-Белград со 2 июня, сообщает Интерфакс-Украина

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Рейсы будут осуществлять три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. Из Белграда (международный аэропорт "Никола Тесла Белград") самолет будет отправляться по вторникам и четвергам в 7:00 (по местному времени, 8:00 по Киеву), в воскресенье – в 18:05 (по местному времени, 19:00 по Киеву). 
 
Из Киева (международный аэропорт "Борисполь", терминал F) рейс будет осуществлять по вторникам и четвергам в 10:35, в воскресенье – в 21:40. 

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Продолжительность полета составляет 1 час 45 минут. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 150 долларов.
 
Ранее сообщалось, что из Киева запустили два лоукост-рейса в Грецию. Авиакомпания Wizz Air запустила регулярные рейсы из украинской столицы в Афины и Салоники.
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Теги: авиаперелет, Сербия, Белград, Авиарейсы
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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  04.06.2019, 11:08
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гость
откройте флайт-радар неба над Украиной- обхохочетесь! Над северным полюсом больше бортов висит!
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