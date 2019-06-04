Украина и Сербия возобновили прямое авиасообщение

Сербская авиакомпания Air Serbia после трехлетнего перерыва будет летать из Белграда в Киев трижды в неделю.

Рейсы будут осуществлять три раза в неделю: во вторник, четверг и воскресенье. Из Белграда (международный аэропорт "Никола Тесла Белград") самолет будет отправляться по вторникам и четвергам в 7:00 (по местному времени, 8:00 по Киеву), в воскресенье – в 18:05 (по местному времени, 19:00 по Киеву).



Из Киева (международный аэропорт "Борисполь", терминал F) рейс будет осуществлять по вторникам и четвергам в 10:35, в воскресенье – в 21:40. Читай также: Авиарейс Киев-Ужгород перезапустят с июня



Продолжительность полета составляет 1 час 45 минут. Стоимость билета в одну сторону без багажа – от 150 долларов.