JAY-Z стал первым в истории рэпером-миллиардером

Американский певец зарабатывает не только на музыке, но и на недвижимости, производстве алкоголя и на Uber.

Свой миллиард рэпер заработал не только на музыке Getty Images

Американский хип-хоп-исполнитель Jay-Z стал первым рэпером, чье состояние достигло одного миллиарда долларов, передает ТСН со ссылкой на Forbes.

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Рэпер JAY-Z владеет недвижимостью в Нью-Йорке и Калифорнии общей стоимостью 120 млн долл, производством шампанского Armand de Brignac (310 млн долл) и коньяка DʼUssé (100 млн долл).

Кроме того, рэпер собрал коллекцию произведений искусства, которая оценивается в 70 млн долл.

Также, муж Бейонсе имеет долю в Uber стоимостью 70 миллионов, а еще он владеет музыкальным стриминговым сервисом Tidal, который оценивают в 100 млн долл.

Ранее сообщалось, что Илон Маск стал самым высокооплачиваемым главой компании в США. Зарплата Илона Маска составила всего лишь 55 тысяч долларов, а остальное – опционы на акции компании.