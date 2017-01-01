JAY-Z стал первым в истории рэпером-миллиардером
Американский хип-хоп-исполнитель Jay-Z стал первым рэпером, чье состояние достигло одного миллиарда долларов, передает ТСН со ссылкой на Forbes.
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Рэпер JAY-Z владеет недвижимостью в Нью-Йорке и Калифорнии общей стоимостью 120 млн долл, производством шампанского Armand de Brignac (310 млн долл) и коньяка DʼUssé (100 млн долл).
Кроме того, рэпер собрал коллекцию произведений искусства, которая оценивается в 70 млн долл.
Также, муж Бейонсе имеет долю в Uber стоимостью 70 миллионов, а еще он владеет музыкальным стриминговым сервисом Tidal, который оценивают в 100 млн долл.
Ранее сообщалось, что Илон Маск стал самым высокооплачиваемым главой компании в США. Зарплата Илона Маска составила всего лишь 55 тысяч долларов, а остальное – опционы на акции компании.
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